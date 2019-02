Prevé EU salida de Siria en abril

Ciudad de México— Cerca de 2 mil soldados estadounidenses serán retirados de Siria en abril y una parte significativa en marzo luego que en 2018 el Presidente Donald Trump señalara que la guerra contra el autodenominado Estado Islámico se ganó en gran parte de la región, según un informe citado por el diario The Wall Street Journal.

Un funcionario estadounidense confirmó a la agencia Reuters que el retiro incluyó a militares en la base de Tanf, cerca de la frontera con Irak y Jordania.

"Lo que sabemos es que hasta ahora no hay retiro y la situación en el terreno no ha cambiado. No hay discusión para establecer una fecha o un límite de tiempo (para el retiro)", dijo a la agencia Reuters un miembro de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), alianza de militares alineados con EU.

La noticia se dio a conocer luego que las fuerzas de la coalición confirmaran el ataque al último bastión del autodenominado Estado Islámico en Siria.

Trump anunció en diciembre que los soldados volverían debido al éxito contra el EI y otros grupos militantes en el país, decisión que llevó a la renuncia del Secretario de Defensa James Mattis y Brett McGourk, enviado de su Administración al equipo de coalición.