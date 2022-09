Presionó Trump a funcionarios para enjuiciar a sus críticos, dice exfiscal

Nueva York.- Un libro de un exfiscal federal de alto rango ofrece nuevos detalles sobre cómo el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald J. Trump trató de usar la oficina del fiscal federal en Manhattan para apoyar políticamente a Trump y perseguir a sus críticos, incluso presionando a la oficina para que abriera una investigación al exsecretario de Estado John Kerry.

El fiscal, Geoffrey S. Berman, fue fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York durante dos años y medio hasta junio de 2020, cuando Trump lo despidió después de que rechazara una solicitud de renuncia del fiscal general William P. Barr, quien buscó reemplazarlo con un aliado de la administración.

The New York Times obtuvo una copia del libro de Berman, “Holding the Line”, antes de su publicación programada para el próximo martes.

El libro pinta una imagen de los funcionarios del Departamento de Justicia motivados por preocupaciones partidistas para realizar investigaciones o bloquearlas.

El libro contiene relatos de cómo los funcionarios del departamento intentaron eliminar las alusiones a Trump de los documentos de acusación de Michael D. Cohen, su exabogado personal, y cómo el fiscal general luego intentó que se revocara su condena. Habla de la presión para perseguir a Kerry, quien enfureció a Trump al intentar preservar el acuerdo nuclear que había negociado con Irán.

Y en septiembre de 2018, escribe Berman, dos meses antes de las elecciones parciales de noviembre, un alto funcionario del departamento llamó al adjunto de Berman, citó los procesamientos recientes del Distrito Sur de dos prominentes leales a Trump y afirmó sin rodeos que la oficina, que había estado investigando a Gregory B. Craig, un poderoso abogado demócrata, debería acusarlo, y debería hacerlo antes del día de las elecciones.

“Es hora de que ustedes arreglen las cosas”, dijo el funcionario, según Berman.

El libro surge cuando Trump y sus partidarios acusaron a la administración de Biden y al fiscal general Merrick Garland de usar al Departamento de Justicia como arma después de que un juez autorizó a los agentes del FBI a registrar su casa de Florida en busca de registros clasificados perdidos. Trump, quien es un probable candidato presidencial en 2024, ha sugerido sin pruebas que el presidente Biden está desempeñando un papel en esa investigación.

Sin embargo, el libro de Berman dice que, durante la presidencia de Trump, los funcionarios del departamento hicieron demandas “abiertamente políticas”, eligiendo objetivos que promoverían directamente los deseos de venganza y ventaja de Trump. Berman escribió que la presión fue claramente inspirada por los deseos declarados abiertamente por el presidente.

En el libro, Berman, quien como fiscal federal no concedió entrevistas, ofrece nuevos detalles sobre los enjuiciamientos de alto perfil de acusados como Cohen; Chris Collins, congresista republicano de Nueva York; Michael Avenatti, el famoso abogado y antagonista de Trump; y Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia.