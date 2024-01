Presionan todos los frentes a Biden por inmigración

The New York Times | Lo que solía ser una lucha ideológica clara entre demócratas y republicanos se ha convertido en una demanda bipartidista de acción ante llegada masiva de viajeros The New York Times | El Gobierno federal ya ha entregado alrededor de mil millones de dólares a las ciudades más afectadas

Washington.- El presidente Joe Biden está bajo una presión cada vez mayor para frenar un número récord de migrantes que cruzan a Estados Unidos, no sólo por parte de los críticos republicanos habituales, sino también de alcaldes y gobernadores demócratas de ciudades a miles de kilómetros de la frontera sur. Lo que solía ser una lucha ideológica clara entre demócratas y republicanos se ha convertido en una demanda bipartidista de acción, y parte de la presión más intensa sobre el presidente Biden proviene de lugares como Boston, Denver, Chicago y Nueva York, donde los líderes del propio partido del mandatario está lanzando gritos de ayuda. Públicamente, los políticos demócratas han descrito crisis crecientes en sus ciudades. En privado, están en contacto casi a diario con Tom Pérez, director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, y otros funcionarios de la administración. En su mayor parte no piden el tipo de restricciones fronterizas severas que exigen los republicanos, pero quieren ayuda con los campamentos de inmigrantes desbordados, los refugios abarrotados y los presupuestos arruinados. La presión intrapartidaria ha puesto patas arriba la política de inmigración al comienzo de un año de campaña. Y ha aumentado la probabilidad de que el presidente Biden y los legisladores demócratas aprueben concesiones de inmigración a los republicanos que habrían parecido improbables hace apenas unos años. Más de 36 mil migrantes han llegado a Denver en los últimos meses, 4 mil 100 todavía se encuentran en refugios de la ciudad y llegan más a diario. En Boston, los inmigrantes han acampado en el aeropuerto. En Nueva York, más de 164 mil 500 migrantes han acudido a refugios desde abril de 2022, y muchos de ellos todavía viven en uno de los 215 hoteles, edificios de oficinas reconvertidos o campamentos de tiendas instalados para alojarlos. “Es una crisis tanto humanitaria como fiscal”, dijo Mike Johnston, alcalde demócrata de Denver. “No nos vamos a quedar sentados mirando a las mamás y a los niños de 6 meses en tiendas de campaña en las calles con una temperatura de 10 grados. Pero al negarnos a hacerlo, estamos en camino de gastar 180 millones de dólares el próximo año y tampoco podríamos hacerlo”. Esperan meses antes de poder trabajar “Como alcaldes estamos muy frustrados”, añadió, señalando que muchos de los inmigrantes que llegan a su ciudad deben esperar meses antes de poder trabajar legalmente en Estados Unidos. “En realidad, éste es un problema que se puede resolver si tuviéramos autorización de trabajo, fondos federales y un plan de entrada coordinado”. La avalancha de inmigrantes hacia las grandes ciudades ha sido todo menos coordinada. La mayoría ha llegado, sin previo aviso, en autobuses o aviones enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien sostiene que las ciudades alejadas de la frontera deberían probar la avalancha de inmigrantes en su estado. Los alcaldes demócratas han arremetido contra Abbott por lo que dicen es un truco político, utilizando seres humanos como accesorios. Hasta ahora, el truco parece haber funcionado, al entregar a los inmigrantes –a menudo sin abrigos ni familiares en Estados Unidos– a las ciudades del extremo norte. El alcalde Eric Adams de Nueva York presentó una demanda el jueves contra 17 compañías de autobuses chárter pidiendo 708 millones de dólares en compensación por transportar inmigrantes desde Texas a la ciudad sin pagar “el costo de la atención continuada, en violación de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York”. La semana pasada, el alcalde emitió una orden ejecutiva que exige que los autobuses con migrantes lleguen a la ciudad sólo entre las 8:30 a.m. y el mediodía, de lunes a viernes, o enfrentarán multas y embargos. Muchos autobuses se han desviado a ciudades de Nueva Jersey. Según las Naciones Unidas, un número récord de personas en todo el mundo huye de conflictos, cambio climático, agitación política y dificultades económicas en sus países de origen, y las redes de contrabando han ampliado su alcance a Asia y África. Casi 2.5 millones de personas cruzaron la frontera sur en el año fiscal 2023. En diciembre, más de 10 mil migrantes fueron interceptados en la frontera sur en algunos días, una de las mayores cifras de la historia. Muchos de ellos están subiendo a los autobuses de Abbott con la esperanza de encontrar vivienda y trabajo en las ciudades. La ira contra Abbott –y la frustración por el tema– es compartida por los principales asesores de Biden, quienes regularmente arremeten contra el gobernador de Texas y otros republicanos. El miércoles, después de que el presidente Mike Johnson y 60 republicanos de la Cámara de Representantes se reunieran en la frontera para criticar al presidente y sus políticas de inmigración, el portavoz del presidente respondió. ‘Trucos políticos’ Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, calificó el viaje a la frontera como el último de una serie de “trucos políticos” y acusó a los republicanos de bloquear “cualquier esfuerzo del presidente para abordar la frontera. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto del orador”. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que han estado en contacto constante con los alcaldes y gobernadores demócratas para tratar de ayudarlos a enfrentar el impacto de los inmigrantes. Pérez dedica cerca del 50 por ciento de su tiempo al tema, según un alto funcionario de la administración familiarizado con sus esfuerzos. Recursos adicionales, entre los objetivos “El presidente está concentrado en conseguir recursos adicionales”, dijo Pérez, “incluidos más agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de asilo y jueces de inmigración; más tecnología para capturar fentanilo, y más subvenciones para las comunidades que acogen a inmigrantes recién llegados”. El Gobierno federal ya ha entregado alrededor de mil millones de dólares a las ciudades más afectadas, incluidos alrededor de 50 millones de los 150 millones prometidos a la Ciudad de Nueva York. Biden también ha pedido al Congreso otros mil 400 millones de dólares para ayudar a las ciudades de todo el país a lidiar con los inmigrantes, pero esa financiación de emergencia está inmovilizada en los debates en el Capitolio. Los alcaldes y gobernadores dicen que de todos modos no sería suficiente. Nueva York ya ha gastado 3 mil 100 millones de dólares en vivienda y alimentación de los inmigrantes. Massachusetts ha gastado 247 millones de dólares en viviendas de emergencia desde julio, y la mitad de los ocupantes actuales son inmigrantes. El condado de San Diego asignó $3 millones en octubre para un centro de día de transición para migrantes, y otros $3 millones en diciembre. Denver, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades del país también están gastando millones. En el Capitolio, sigue siendo difícil encontrar una solución al problema. Los republicanos han aprovechado el momento para insistir en nuevas y severas restricciones al asilo y otras políticas de inmigración a las que los demócratas se han resistido durante años. Los legisladores de ambos partidos dicen que quieren más fondos para la seguridad fronteriza, pero hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo sobre cuánto y en qué se gastaría. Prioridades en el exterior Atrapadas en el medio están algunas de las principales prioridades de política exterior de Biden: financiación militar para ayudar a Ucrania a resistir la agresión rusa, junto con dinero para Israel mientras lleva a cabo una guerra contra Hamas tras los ataques terroristas del 7 de octubre. Los republicanos han mantenido ambas prioridades como Las negociaciones fronterizas continúan. Pero la presión sobre Biden está claramente teniendo un efecto en las negociaciones legislativas. Los funcionarios de la Casa Blanca han señalado que están abiertos a cambios que harían más difícil para los solicitantes de asilo superar un obstáculo inicial, conocido como entrevista de miedo creíble. Si eso sucede, muchos de ellos regresarán a sus hogares más rápidamente. Los negociadores demócratas, incluido Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, también parecen dispuestos a discutir nuevas reglas que permitirán deportaciones más rápidas de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos lejos de la frontera. Sería una gran desviación de las posiciones adoptadas por la mayoría de los demócratas en los primeros días y meses de la presidencia de Biden. Pero como han dejado claro los alcaldes y gobernadores, la dinámica ha cambiado. "Estados como Massachusetts necesitan desesperadamente más apoyo del Gobierno federal para abordar este aumento histórico de llegadas de inmigrantes", dijo la gobernadora demócrata Maura Healey de Massachusetts. "Necesitamos que el Congreso actúe sobre el presupuesto del presidente Biden, que incluye fondos críticos para la seguridad fronteriza y para ciudades y estados como el nuestro".