Presionan senadores para investigar problemas de seguridad durante el ataque al Capitolio

The New York Times

Washington.- Líderes de la Cámara discutieron sobre la formación de una comisión al estilo de la del 11 de septiembre para investigar el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero, un grupo bipartidista de senadores está presionando con una serie de audiencias de investigación para escudriñar los problemas de seguridad que no pudieron prevenir la letal manifestación a favor de Trump.

La investigación empezará este martes con una audiencia conjunta de dos comités del Senado para interrogar a los oficiales que estaban a cargo de la seguridad del Capitolio durante el ataque, cuando oficiales de la Policía del Capitolio y miembros de la policía del Distrito Columbia fueron llamados debido a que fueron superados por la muchedumbre mientras el vicepresidente y miembros de la Cámara y el Senado estaban reunidos adentro.

La reunión de los Comités de Seguridad Interna, Asuntos Gubernamentales y Reglas y Administración será la primera vez que el público escuche a los dos oficiales de seguridad de alto rango que estuvieron en el Capitolio el día del ataque, ambos renunciaron después de ese incidente.

Paul D. Irving, ex sargento de armas de la Cámara y Michael C. Stenger, ex sargento de armas del Senado, han estado bajo escrutinio en medio de reportes de que no actuaron lo suficientemente rápido para llamar a la Guardia Nacional.

Los Comités también escucharán a Steven A. Sund, ex jefe de la Policía del Capitolio, quien también renunció y a Robert J. Contee, jefe del Departamento de Policía Metropolitana.

“Yo apoyo la comisión”, comentó la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota y presidenta del panel de administración, que supervisa la seguridad en el Capitolio.

“Pero es importante obtener información bajo juramento tan pronto como sea posible. Aunque la comisión al estilo del 11 de septiembre debe seguir adelante, se tienen que tomar decisiones acerca del Capitolio, más pronto que tarde”, dijo.

Aunque la medida para investigar el motín en el Capitolio --- que ha sido el ataque más letal que ha experimentado el edificio en donde se reúne el Congreso desde hace 200 años --- se ha convertido en una cuestión política. Los republicanos se están resistiendo a la propuesta de la presidenta Nancy Pelosi, demócrata por California, para formar una comisión independiente y bipartidista, argumentando que su propuesta podría inclinar la comisión hacia los demócratas.