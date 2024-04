Presionan a demócratas para que presenten votos en blanco en NY

Nueva York.- El presidente Biden se enfrentará este martes a otra ronda de votaciones organizadas de protesta por su apoyo a Israel en tiempos de guerra, cuando Nueva York y otros tres estados celebren primarias presidenciales.

El resultado de las elecciones no está en duda para Biden. Pero los activistas enfurecidos por su gestión de la guerra en Gaza están instando a los participantes a votar "no comprometido" o dejar las papeletas en blanco para mantener la presión sobre el presidente.

Han puesto especial énfasis en Nueva York, un gran estado demócrata que ha sido centro de manifestaciones contra la guerra, incluida una durante una recaudación de fondos de la campaña de Biden la semana pasada.

A diferencia de otros estados, Nueva York no permite a los participantes en sus primarias votar "no comprometido" o escribir otras opciones. Así que los organizadores han instado a los votantes a dejar constancia de su desaprobación a Biden dejando sus papeletas en blanco.

La campaña "Déjalo en blanco" cuenta con el apoyo de los Socialistas Demócratas de América locales y del Partido de las Familias Trabajadoras, el influyente partido de izquierdas de Nueva York. Pero dos de los críticos demócratas más mordaces del presidente en torno a la guerra, los representantes Jamaal Bowman y Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, no la han promovido.

Los activistas contra la guerra sostienen que las protestas "no comprometidas", que comenzaron en Michigan en febrero, han surtido efecto. Después de ofrecer a Israel un apoyo inquebrantable tras el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre, Biden se ha mostrado más abiertamente crítico con la estrategia bélica del aliado estadounidense en las últimas semanas. La crisis humanitaria en Gaza también se ha acelerado tras meses de bombardeos israelíes.

Grupos están organizando votaciones similares en otros tres estados que celebran primarias este martes. En dos de ellos, Connecticut y Rhode Island, los participantes en las primarias tendrán la opción de votar "no comprometido" si quieren registrar una protesta contra el presidente. En Wisconsin, un estado crucial, pueden elegir una etiqueta similar, "no instruido", para mostrar su preocupación.

Por otra parte, es probable que ni Biden ni sus críticos conozcan la magnitud del voto de protesta en Nueva York la noche de las elecciones.

Una portavoz de la Junta Electoral de Nueva York dijo que el organismo no suele informar del número de votos en blanco emitidos en las primarias presidenciales en los resultados iniciales no oficiales porque no tienen efecto en la asignación de delegados del partido.

Los organizadores de la campaña "Leave It Blank" (Déjalo en blanco) han amenazado con demandar a la junta para presionarla a compartir el resultado más rápidamente. Pero el lunes, la portavoz, Kathleen McGrath, dijo que la junta no tenía motivos para cambiar su práctica. Dijo que el recuento de votos en blanco se haría público en dos semanas.