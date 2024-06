Presionan a Biden para que delitos de Trump sean principales temas de 2024

Nueva York.- Ahora que el expresidente Donald J. Trump es un delincuente convicto, el Partido Demócrata se encuentra ante una disyuntiva que ayudará a definir la carrera presidencial de este año: ¿Debería tratar de poner sus delitos en el centro de las elecciones?

El camino que tomen los demócratas puede determinar no sólo la suerte de Biden, sino también, dicen, el futuro de la democracia estadounidense. Con la creencia generalizada de que un Trump vengativo representa una grave amenaza para la nación, los demócratas de todos los niveles del partido están al mismo tiempo encantados de verle declarado culpable y temerosos de que tenga una capacidad sobrenatural para sobrevivir incluso a este peligro político.

Entrevistas posteriores al veredicto con más de 50 demócratas -incluidos miembros actuales y anteriores del Congreso, funcionarios electos a nivel estatal, estrategas veteranos, miembros del Comité Nacional Demócrata y funcionarios locales- revelaron un partido hambriento de decir a los votantes que la condena del Sr. Trump lo incapacita y preocupado de que el Sr. Biden no pueda usar el púlpito de la presidencia para presionar con ese argumento.

"Creo que es obligación de todos los demócratas recordar a todos los votantes que Donald Trump es ahora un delincuente convicto y lo inaudito que es esto", dijo el ex representante Beto O'Rourke de Texas, un demócrata que se postuló para la nominación presidencial contra el Sr. Biden en 2020.

Incluso mientras los demócratas presionan a Biden para que saque provecho de los delitos de Trump, existe un amplio espectro de opiniones sobre hasta qué punto centrarse en ellos.

El propio Biden ha desplegado una estrategia doble, hablando con cautela sobre los problemas legales de Trump incluso cuando su campaña se vuelve más agresiva: El viernes por la noche, lanzó un comunicado nocturno en el que se refería, por primera vez, al "convicto Donald Trump".

Pero el Sr. Biden, tratando de evitar alimentar falsas afirmaciones de que está orquestando los casos penales del Sr. Trump, adoptó un tono comedido al abordar la condena en la Casa Blanca el viernes. Dijo que el veredicto demostraba la fortaleza del sistema judicial estadounidense y subrayó que él no tuvo nada que ver con la acusación, como el señor Trump ha argumentado sin fundamento.

"Este jurado fue elegido de la misma manera que cada jurado en Estados Unidos ha sido elegido", dijo el Sr. Biden. "Fue un proceso en el que participó el abogado de Donald Trump. El jurado escuchó cinco semanas de pruebas - cinco semanas - y después de una cuidadosa deliberación, el jurado llegó a un veredicto unánime."

Otros demócratas fueron mucho menos cautelosos y dijeron lo que Biden no dijo.

"El hecho de que Trump pagara un soborno a una estrella del porno y que los jurados descubrieran que falsificó registros comerciales para encubrirlo es solo un breve y chabacano capítulo de una historia mucho mayor: Trump es un aspirante a tirano que pretende gobernar, no dirigir, a Estados Unidos", dijo el senador Jon Ossoff, de Georgia.

Aún se desconocen las ramificaciones de la condena de Trump para la campaña de 2024. Pero los demócratas esperan que se abra paso entre los votantes que hace tiempo dejaron de lado una campaña desalentadora entre dos candidatos impopulares.

"Creo que es el contraste: el hombre de las mentiras y el caos frente al tipo que está tratando de hacer que este país funcione para todos", dijo la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts.

Aunque los sondeos previos a la condena eran inconsistentes y se basaban en un resultado hipotético, una encuesta de principios de mayo de la empresa demócrata Navigator sugería que la condena podría alterar las opiniones sobre Trump. En ese sondeo, el 47% de los votantes registrados encuestados -incluido el 46% de los independientes y el 35% de los demócratas- predijeron que Trump no sería condenado en los tribunales de Nueva York. Esas cifras dejan entrever que a muchos estadounidenses les pilló por sorpresa.

"La magia de Donald Trump ha sido que ha sido capaz de evadir todo", dijo la representante Pramila Jayapal, del estado de Washington, presidenta del Caucus Progresista del Congreso. "Yo misma me pregunté si partirían al bebé y no le condenarían por todo".

Las encuestas internas de la campaña de Biden sugieren que la condena resonará con más fuerza entre los votantes que aún no están prestando mucha atención a las elecciones, especialmente los más jóvenes y los que no tienen títulos universitarios, dos grupos a los que el Sr. Biden necesita llegar. Pero para muchos votantes, la importancia del juicio palidece en comparación con cuestiones como la economía y la inmigración.

Los comentarios de Biden el viernes sobre la condena indican que planea seguir con su estrategia: Dejar los ataques más mordaces sobre los problemas legales de Trump a los aliados y grupos externos, mientras enfatiza el estado de derecho. Los ayudantes de campaña dicen que el derecho al aborto, la democracia y la economía seguirán siendo el foco central del mensaje de reelección del presidente. En sus declaraciones, Biden insistió en la idea de que el jurado había sopesado todas las pruebas y había llegado a un veredicto adecuado a la tradición consagrada por la ley estadounidense.

James Carville, el estratega demócrata que trabajó para Bill Clinton, dijo que Biden debería adoptar un tono más patriótico que partidista.

"El jurado, el jurado, el jurado - por el amor de Dios, esconderse bajo el vestido del jurado", dijo el Sr. Carville. "Y no necesita decir mucho más que eso".

El Sr. Biden parece pensar lo mismo. En su cuenta de campaña del viernes, publicó simplemente: "Nadie está por encima de la ley".

Otros demócratas destacaron enérgicamente la condición de delincuente de Trump e intentaron acusar a sus aliados republicanos por asociación. House Majority PAC, el super PAC que respalda a los candidatos demócratas a la Cámara, lanzó comunicados de prensa el viernes declarando que una serie de titulares republicanos que habían defendido al Sr. Trump "apoyan el crimen."

"Si no puedes ver a través de Trump ahora, estás ciego", dijo William Shaheen, un miembro del Comité Nacional Demócrata de New Hampshire que es un ex juez estatal y está casado con la senadora Jeanne Shaheen, una demócrata. "Estaría en la cárcel si yo fuera el juez".

La mayor pregunta para los demócratas ahora es qué significa la condena del Sr. Trump para la campaña de 2024. Ha aventajado al Sr. Biden en las encuestas de los estados disputados durante meses, y los funcionarios del partido han descrito grupos focales de votantes como muy agrios sobre la economía y el presidente. El veredicto presentó un raro momento de optimismo, con los demócratas diciendo en entrevistas que habían comenzado a sentirse más esperanzados sobre las posibilidades del Sr. Biden.

"Lo más grande que estoy viendo es una significativa re-movilización de un movimiento anti-Trump en Estados Unidos", dijo Faiz Shakir, el gerente de la campaña presidencial 2020 del senador Bernie Sanders. "No hay duda de que ha reinfundido energía en este momento".

Los miembros del Comité Nacional Demócrata, muchos de los cuales han pasado meses preocupados por las bajas cifras de Biden en las encuestas, le dieron muchos consejos.

William Owen, de Tennessee, sugirió que la campaña debería empezar a anunciarse en los medios de comunicación cristianos de los estados más disputados, para llegar a los feligreses que, en su opinión, considerarían la condena contraria a sus valores. John Verdejo, de Carolina del Norte, dijo que Biden "no debería tomar la sartén por el mango". Larry Cohen, de Maryland, que lidera el grupo progresista Our Revolution, dijo que Biden debería "pasar de la condena a la cuestión de los multimillonarios como Trump que utilizan su poder económico para construir poder político".

A pesar de que los demócratas han tenido una larga serie de victorias electorales desde que el Sr. Trump subió a la Casa Blanca, no es difícil encontrar a aquellos en el partido que conservan un poco de estrés postraumático de su ascenso en 2016.

Julián Castro, el ex secretario de Vivienda que surgió el año pasado como un escéptico de Biden dentro del partido, dijo el viernes que tenía más confianza en que el presidente ganaría la reelección después de la condena del Sr. Trump - pero seguía siendo un poco receloso.

"Mentiría si dijera que esto por sí solo es lo que me hace pensar ahora que estoy seguro de que Donald Trump va a perder en noviembre", dijo el Sr. Castro. "Trump ha estado empatado o ligeramente por delante en estos estados disputados. Para mí y para mucha gente, eso es muy preocupante."

Los demócratas en los estados disputados dijeron que su experiencia con el tipo de votantes desvinculados que a menudo deciden carreras reñidas sugería que la campaña de Biden y sus aliados tenían mucho trabajo por hacer para cambiar la opinión de la gente basada en la convicción de Trump.

"La idea de que todos los políticos son corruptos es bastante prevalente entre los votantes poco frecuentes", dijo Danielle Johnson, una demócrata que se postula para un escaño en la Asamblea Estatal en el oeste de Wisconsin. "No es fácil pintar una imagen de que esta es una situación clara de tipo bueno y tipo malo".

Después de celebrar el jueves, los demócratas se enfrentaron rápidamente a la realidad de un Partido Republicano encendido. La campaña de Trump dijo el viernes por la noche que había recaudado casi 53 millones de dólares en las 24 horas posteriores al veredicto del jurado.

Pronto, la campaña de Biden envió llamamientos para recaudar fondos del gobernador de California, Gavin Newsom ("No hace falta que os cuente la condena de Donald Trump de ayer") y del actor Mark Hamill ("Puede que me conozcáis por mi papel de Luke en 'La guerra de las galaxias'"). La campaña de Biden se negó a revelar sus cifras de recaudación de fondos tras el veredicto.

Y, sin embargo, por muy deprimidos que se sientan los demócratas respecto a la posición de Biden en las encuestas o a su capacidad para inspirar a los votantes, durante las próximas 22 semanas tendrán a Donald Trump, delincuente convicto, como adversario en las elecciones generales. Eso es suficiente para poner viento en sus velas, al menos por ahora.

"Siempre he creído que estas son unas elecciones muy duras y que estarán muy reñidas porque Trump es un feriante muy convincente", dijo Jim Roosevelt, un veterano miembro del Comité Nacional Demócrata de Massachusetts. "Antes estaba en un nivel de confianza del 47%, y ahora estoy en el 51%".