Presidentes de EU que no fueron a investidura de sucesores

/ John Adams nunca fue invitado formalmente por su sucesor, Thomas Jefferson, al evento, además se ha dicho que probablemente su decisión de saltarse la juramentación fue para evitar roces partidistas / John Quincy Adams abandonó oficialmente la Casa Blanca la noche del 3 de marzo de 1829, un día antes de la toma de posesión de Andrew Jackson / Johnson anunció que no asistiría a la ceremonia de juramentación de Ulysses S. Grant y que se quedaría en la Casa Blanca con colegas para trabajar en la firma de una legislación de última hora / Trump anunció este viernes que no estará presente en la toma de posesión de Joe Biden, cuya victoria electoral no ha reconocido

Associated Press viernes, 08 enero 2021 | 19:53