Presentará Biden plan para llegar a 'emisiones netas cero' en conferencia climática de la ONU

Estados Unidos— Se le preguntó al presidente Biden sobre su plan para combatir el cambio climático y asegurar un futuro para las próximas generaciones. Biden dijo: "La amenaza existencial para la humanidad es el cambio climático", publicó CNN.

Señaló que una de las primeras cosas que hizo una vez que asumió el cargo fue volver a unirse al acuerdo climático de París.

"Y cuando el presidente Trump se retiró del acuerdo de París, que cuando yo estaba con la administración Obama ayudamos a negociar, el acuerdo fue que no podríamos, si alcanzamos un aumento de temperatura de más de 1,5 grados centígrados, nos vamos. No es una broma . No es una broma ... Lo primero que me comprometí a hacer es volver a unirme a ese acuerdo. Número uno ".

Biden dijo que en las próximas semanas viajará a Escocia para la cumbre COP26 sobre cambio climático que está organizando Naciones Unidas.

"Me voy a la COP26 en Escocia ... y presento un compromiso con el mundo de que, de hecho, llegaremos a cero emisiones netas de energía eléctrica para 2035 y cero emisiones netas en todos los ámbitos para 2050 o antes". Pero tenemos que hacer mucho entre ahora y 2030 para demostrar lo que vamos a hacer ".