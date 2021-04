Presentan deliberaciones en juicio a policía que mató a George Floyd

Minneapolis— Después de un día de argumentos finales, este lunes por la tarde iniciaron las deliberaciones del jurado en el juicio del exoficial de la policía de Minneapolis Derek Chauvin, por la muerte de George Floyd, publicó CNN.

En los argumentos finales del estado, la fiscalía dijo que Chauvin se arrodilló en el cuello de Floyd y en su espalda durante 9 minutos y 29 segundos debido a su orgullo y ego frente a testigos que se encontraban preocupados.

“Él no permitió que esos espectadores le dijeran qué hacer. Hizo lo que quiso, como él lo quiso y durante el tiempo que quiso. Y ellos no pudieron hacer nada porque él era la autoridad, él tenía el poder y los otros oficiales y los testigos no lo tenían”, aseguró el procurador Steve Schleicher.

“Él trató de ganar y George Floyd pagó con su vida”.

Como respuesta a eso, el abogado de la defensa Eric Nelson comentó que Chauvin “actuó como lo haría un oficial responsable si estuviera en esa situación y dijo que no había evidencia de que haya usado ilegalmente la fuerza de una manera intencional o a propósito.

El juez Pete Cahill le instruyó al jurado sobre la ley antes y después de los argumentos finales y los sacó de la corte justo después de las 5 p.m. Tiempo del Este.

El jurado permanecerá a puerta cerrada para que lleven a cabo las deliberaciones y se alojarán en un hotel durante la noche.

Durante el juicio, la fiscalía llamó a 38 testigos para que declararan, incluyendo expertos en uso de la fuerza policíaca que criticaron a Chauvin, además de médicos expertos que explicaron cómo murió Floyd.