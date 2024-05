Presentan argumentos finales en juicio vs Trump

Nueva York.- Donald Trump participó en “una conspiración y un encubrimiento”, dijo un fiscal al jurado durante los argumentos finales de ayer martes en el juicio por dinero secreto contra el ex presidente, mientras que un abogado defensor calificó al testigo estrella como el “mayor mentiroso de todos los tiempo” y presionó al panel para obtener una absolución general.

Los relatos enfrentados de los abogados, tremendamente divergentes en sus evaluaciones de la credibilidad de los testigos y la solidez de las pruebas, ofrecieron a ambas partes una última oportunidad de sumar puntos con el jurado antes de que comience a deliberar el primer caso de delito grave contra un ex mandatario estadounidense.

“Este caso, en esencia, trata sobre una conspiración y un encubrimiento”, comentó el fiscal Joshua Steinglass al jurado.

El juicio presentó acusaciones de que Trump y sus aliados conspiraron para sofocar historias potencialmente vergonzosas durante la campaña presidencial de 2016 mediante pagos para mantener su silencio, incluso a una actriz porno que alegó que ella y el magante habían tenido relaciones sexuales una década antes. Su abogado Todd Blanche señaló al jurado que no se puede confiar ni en la actriz Stormy Daniels ni en el abogado de Trump que le pagó, Michael Cohen.

“El presidente Trump es inocente. No cometió ningún delito y el fiscal de distrito no ha cumplido con su carga de la prueba, punto”, dijo Blanche.

Después de más de cuatro semanas de testimonios, los resúmenes preparan una tarea trascendental e históricamente sin precedentes para el jurado, que decide si condena al presunto candidato presidencial republicano antes de las elecciones de noviembre. El trasfondo político del proceso fue inconfundible cuando la campaña del presidente Joe Biden organizó un evento afuera del tribunal con el actor Robert De Niro mientras Blanche recordaba a los jurados que el caso no era un referéndum sobre sus opiniones sobre Trump.

Steinglass intentó sufragar las posibles preocupaciones de los miembros del jurado sobre la credibilidad de los testigos. Trump, por ejemplo, ha dicho que él y Daniels nunca tuvieron relaciones sexuales y ha atacado repetidamente a Cohen como mentiroso.

El fiscal reconoció que el relato de Daniels sobre el presunto encuentro de 2006 en la suite del hotel de Lake Tahoe, que Trump ha negado, era a veces “vergonzoso”, pero comentó que los detalles que ella ofreció –incluso sobre la decoración y lo que dijo que vio cuando husmeó en el neceser de Trump estaban llenas toques que “parecen ciertas”.

Y, dijo, la historia importa porque “refuerza el incentivo (de Trump) para comprar su silencio”.

‘Access Hollywood’

El pago se produjo en el contexto de la revelación de una grabación de “Access Hollywood” de 2005 en la que se oía a Trump alardear de haber tocado sexualmente a mujeres sin su permiso. Si la historia de Daniels hubiera surgido después de la grabación, habría socavado su estrategia de desvirtuar sus palabras, declaró Steinglass.

Blanche, que habló primero, intentó restar importancia a las consecuencias diciendo que la cinta de “Access Hollywood” no era un “evento apocalíptico”.

También trató de tranquilizar al jurado diciéndoles que el caso de la fiscalía no dependía únicamente de Michael Cohen, el ex abogado y mediador personal del ex presidente que le pagó a Daniels $130 mil para que guardara silencio. Posteriormente, Cohen se declaró culpable de cargos federales por su papel en los pagos, así como de mentir al Congreso. Fue a prisión y fue inhabilitado, pero su participación directa en las transacciones lo convirtió en un testigo clave en el juicio.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, cargos punibles con hasta cuatro años de prisión. Se declaró inocente y negó haber actuado mal. No está claro si los fiscales buscarían prisión en caso de una condena, o si el juez impondría ese castigo.

Las dos partes también discreparon sobre una grabación que Cohen hizo de él y Trump discutiendo lo que los fiscales dicen que era un plan para comprar los derechos de la historia de una modelo de Playboy, Karen McDougal, del National Enquirer, después de que la empresa matriz de la publicación le pagara $150 mil para guarde silencio sobre una aventura de un año que dice haber tenido con Trump.

Blanche dijo que la grabación de septiembre de 2016, que se corta antes de que termine la conversación, no es confiable y no trata en absoluto sobre McDougal, sino sobre un plan para comprar una colección de material que el tabloide había atesorado sobre Trump. Steinglass afirmó que la grabación era parte de una “montaña de pruebas” contra Trump.

Los reembolsos

Aunque el caso incluyó una discusión a veces sórdida sobre el sexo y las prácticas de la industria sensacionalista, los cargos reales se refieren a algo decididamente menos llamativo: los reembolsos que Trump firmó para Cohen por los pagos.

Los reembolsos se registraron como gastos legales, lo que, según los fiscales, era una etiqueta fraudulenta diseñada para ocultar el propósito de la transacción de dinero secreto e interferir ilícitamente en las elecciones de 2016. Los abogados defensores dicen que Cohen en realidad realizó un trabajo legal sustancial para Trump y su familia.

En su propio discurso de una hora ante el jurado, con negaciones radicales que se hacían eco del enfoque de “negar todo” de Trump, Blanche fustigó todos los fundamentos del caso.

Dijo que Cohen, no Trump, creó las facturas que se presentaron a la Organización Trump para su reembolso y que no había pruebas de que Trump supiera lo que hacía el personal con los pagos. Disputó la afirmación de que Trump y Daniels tuvieron relaciones sexuales y rechazó la idea de que el supuesto plan de dinero para mantener el silencio equivaliera a una interferencia electoral.

Como era de esperar, reservó su ataque más animado para Cohen, con quien se enfrentó durante un largo interrogatorio.

Imitando el término “GOAT”, utilizado principalmente en los deportes como acrónimo de “el mejor de todos los tiempos”, Blanche calificó a Cohen como “GLOAT”, el mayor mentiroso de todos los tiempos, y también llamó a Cohen “la encarnación humana de la duda razonable”. Ese lenguaje fue intencional porque, para condenar al ex presidente, los jurados deben creer que los fiscales probaron su caso más allá de toda duda razonable.

La voz del abogado se volvió aún más apasionada al recordar uno de los momentos más memorables del juicio: cuando Blanche intentó desentrañar la afirmación de Cohen de que había hablado con Trump por teléfono sobre el acuerdo con Daniels el 24 de octubre de 2016.

Cohen testificó que se había puesto en contacto con el guardaespaldas de Trump, Keith Schiller, como una forma de comunicarse con Trump, pero Blanche afirmó que en ese momento Cohen en realidad estaba lidiando con una serie de llamadas telefónicas de acoso y estaba preocupado por ese problema cuando habló con Schiller.

“Eso era mentira”, afirmó Blanche, “y lo pillaron con las manos en la masa”.

En su testimonio, Cohen reconoció una letanía de mentiras pasadas, muchas de las cuales, según dijo, tenían como objetivo proteger a Trump. Pero dijo que luego había dicho la verdad, a un gran costo: “Toda mi vida ha dado un vuelco como resultado directo”, declaró.