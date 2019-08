Presentador de Fox News responde a Trump por atacar al canal

Washington.- El presentador de Fox News, Neil Cavuto, emitió una abrazadora diatriba el jueves ante las recientes críticas del presidente Donald Trump de que el canal de cable “ya no trabaja para nosotros”, demostrando su falta de lealtad con los medios, publicó The Washington Post.

“Señor presidente, no trabajamos para usted. Yo no trabajo para usted”, dijo Cavuto en el monólogo final de su programa “Your World with Neil Cavuto”. “Mi trabajo es cubrirlo a usted, no adularlo ni criticarlo. Solo informar sobre usted”.

El anfitrión luego agregó: “Se llama ser justo y equilibrado, señor presidente. Sin embargo, es justo decir que usted no es nuestro fan cuando ese equilibrio incluye cosas que a usted no le gusta escuchar o hechos que a usted no le gusta que sean cuestionados”.

Los duros comentarios de Cavuto surgen después de que Trump arremetiera contra Fox News. A pesar de la reputación del canal de mantener una cobertura favorable para el presidente y su administración, al grado que sus críticos llegaron a describirla como “televisión estatal”, Fox News se ha convertido cada vez más en blanco de la ira de Trump. El presidente criticó al canal en tuits esta semana por “promover fuertemente a los demócratas”, y agregó: "Tenemos que comenzar a buscar un nuevo medio de noticias. ¡Fox ya no trabaja para nosotros!” La diatriba pareció ser provocada por la presentadora de Fox News Sandra Smith, después de que entrevistara a Xóchitl Hinojosa, directora de comunicaciones del Comité Nacional Demócrata, y pronto provocó las críticas de un puñado de personas asociadas con el canal.

El jueves, Cavuto entró a la discusión, dirigiéndose a Trump directamente en un segmento de aproximadamente cuatro minutos que desde entonces ha sido visto más de 170 mil veces en Twitter y YouTube.