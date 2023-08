Preparan terreno para que haya procesos legales paralelos contra Trump

Kenny Holston / The New York Times; Doug Mills / The New York Times | Fani T. Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, y Jack Smith, el fiscal especial federal, han anunciado acusaciones contra el expresidente Donald J. Trump

La procuradora de Distrito del Condado Fulton en Georgia, Fani T. Willis, empezó a investigar al ex presidente Donald J. Trump 21 meses antes de que Jack Smith fuera designado como fiscal especial --- aunque ambos lograron fincar acusaciones, abarcan la mayor parte del mismo asunto, en un período de dos semanas. La acusación del Condado Fulton representa un solo capítulo del proceso que consta de cuatro cargos presentados por Smith: el intento que hizo el ex presidente para colocar a Georgia en su columna de victorias. Aunque el caso de Atlanta, debido a que está utilizando la expansiva ley anti-mafiiosos, va más allá de las fronteras de Georgia y abarca un esfuerzo más amplio de Trump en todo el país para mantenerse en el poder --- creando un extraordinario proceso paralelo de una figura política destacada a diferencia de cualquier cosa que haya registrado la historia del país. En un documento que consta de 98 páginas, Willis presenta el caso de que Georgia no sólo fue el lugar en donde Trump realizó actos criminales, sino también el centro de una conspiración nacional orquestada por Trump con la colaboración de las mismas personas implicadas por el equipo de Smith como cómplices en el esfuerzo para anular la elección del 2021. Cinco de los seis co-conspiradores que aún no han sido acusados y que es probable que sean incluidos en el proceso federal --- Rudolph W. Giuliani, Kenneth Chesebro, John Eastman, Sidney Powell y Jeffrey Clark ---- fueron mencionados en la acusación que presentó Willis este lunes. Willis y Smith, quienes han interrogado a muchos de los mismos testigos y revisado la mayoría de la misma evidencia, convergieron en la misma conclusión desde diferentes direcciones --- que Trump y sus aliados "consciente y voluntariamente se unieron en una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de la elección", según escribió la fiscalía del Condado Fulton en un sumario de cargos. El equipo de Smith describió una conspiración similar, una que según dijo fue "alimentada con mentiras". No existen antecedentes sobre acusar a un ex presidente, mucho menos para procesarlo simultáneamente por delitos similares en dos jurisdicciones. La fiscalía, especialmente los que trabajan para el Departamento de Justicia, usualmente buscan evitar casos concurrentes para evitar discrepancias, pequeñas o significativas, en el testimonio de testigos que puedan ser aprovechadas por la defensa. Aun no se sabe cuál será el resultado, ya que Smith está presionando para que haya un juicio rápido a partir de principios de enero y Willis, al hablar con reporteros la tarde de este lunes, dijo que "no le importa si es la primera o la última" y que su juicio será en seis meses, que podría ser para febrero del 2024, aunque las personas relacionadas con el caso han dicho que ese corto tiempo parece altamente improbable.