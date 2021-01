Preparan evidencia visceral de insurrección para juicio político

Tomada de internet

Al enfrentar a senadores republicanos altamente escépticos, los encargados del juicio político en la Cámara están preparando el caso para mostrar la evidencia visceral de la insurrección en el Capitolio y la manera en que las palabras y acciones del ex presidente Trump motivaron a la muchedumbre para que atacara el Capitolio, de acuerdo a fuentes que están enteradas de las deliberaciones.

La votación sobre el procedimiento que se hizo este martes en el Senado por 55 contra 45, no disuadió a la Cámara de hacer lo que ellos consideran un claro caso en contra de Trump por incitar a la insurrección.

Aún hay preguntas clave que tendrán que hacerse antes del juicio que iniciará el próximo mes: no han tomado una decisión final sobre si deben llamar testigos o no.

Están preparándose para la posibilidad de no tener testigos --- aunque podrían decidir usarlos si encuentran a personas que estén dispuestas voluntariamente a hacerlo, de acuerdo a las fuentes.

Aún sin la presencia de testigos, los demócratas se están preparando para usar la evidencia de los videos y redes sociales para ilustrar la manera en que las palabras de Trump, sus acciones y tweets motivaron a la muchedumbre para que atacara el Capitolio.

Los encargados de la Cámara también se están preparando para hacer el argumento constitucional --- encabezado por el representante Jamie Raskin de Maryland, ex profesor de Derecho Constitucional --- de que el Senado puede condenar al ex presidente, justo como ha llevado a cabo juicios anteriormente contra otros ex funcionarios.

ES un caso que ha tomado una nueva importancia después de la votación en el Senado de este martes por 55-45, ya que la mayoría de los republicanos consideran que el juicio es inconstitucional --- y no se tienen los 17 votos republicanos que se necesitan para que sea condenado.

Aunque los demócratas del Senado aseguran que aún pueden convencer a algunos republicanos, particularmente si usan testigos que podrían corroborar que la manera de pensar de Trump y sus acciones provocaron el motín del 6 de enero.