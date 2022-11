Prepara Trump anuncio de candidatura para 2024

Washington.- Los republicanos están a punto de reclamar el control de la Cámara de Representantes para el Congreso 118 cuando se reúna el próximo año. Después de obtener victorias el lunes por la noche en un puñado de contiendas por el Congreso en Arizona, Nueva York y California, el partido está a un escaño de tomar la Cámara.

Después de predicciones optimistas de una ola republicana, la mayoría del partido en la Cámara será mucho menor de lo que habían anticipado los líderes republicanos. El Congreso se dividirá el próximo año, luego de que los demócratas mantuvieran el control del Senado. La atención ahora se centrará en algunos distritos de California y Colorado donde candidatos republicanos lideran el conteo de votos. Es casi seguro que una convocatoria electoral en cualquiera de estos distritos este martes les daría a los republicanos los 218 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la Cámara.

Si bien aún se están contando los votos de mitad de mandato, se espera que el expresidente Donald J. Trump anuncie su candidatura presidencial para 2024 este martes, su tercera campaña para el cargo. Sin embargo, un número creciente de republicanos lo ven como un lastre político dada la actuación electoral del partido en las elecciones intermedias.

El lunes por la noche, The Associated Press declaró a Katie Hobbs, una demócrata, ganadora de la reñida y amarga carrera por la gobernación de Arizona. Su rival republicana, Kari Lake, aún no había cedido. La Sra. Hobbs, como secretaria de estado de Arizona, se enfrentó a los esfuerzos de los aliados de Trump para anular las elecciones de 2020.

Kari Lake, una expresentadora de noticias de derecha de la que se habló como futura líder en un Partido Republicano dominado por Trump, ha insinuado que planea culpar de su pérdida a la incompetencia y mala conducta de los funcionarios electorales. Pero los funcionarios electorales republicanos del condado de Maricopa han pasado los últimos días asegurando a los votantes que el proceso de conteo de votos ha sido justo y preciso.

Aquí hay algunos otros desarrollos:

El representante Andy Biggs de Arizona, expresidente del Freedom Caucus, dijo en Newsmax que desafiaría al representante Kevin McCarthy de California, el líder de la minoría, por el puesto de presidente el martes durante las elecciones internas de liderazgo del Partido Republicano de la Cámara. La medida fue una señal de profundo descontento con McCarthy en el flanco derecho del partido.

El exvicepresidente Mike Pence le dijo a ABC News que estaba "enojado" por el tuit "imprudente" del expresidente Donald J. Trump que lo atacó durante los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en su primera entrevista sobre los esfuerzos violentos de Trump. simpatizantes para mantenerlo en el poder.