Prepara Biden orden que suspenderá asilo ante aumento de inmigrantes

Washington.- La Casa Blanca ha informado a los legisladores de que el presidente Joe Biden se dispone a aprobar una orden ejecutiva por la que se suspenderían las solicitudes de asilo en la frontera entre EU y México una vez que el número medio de encuentros diarios alcance los 2 mil 500 en los puertos de entrada, y la frontera sólo se reabriría cuando esa cifra se redujera a mil 500, según varias personas familiarizadas con las conversaciones. El impacto de la cifra de 2 mil 500 significa que la orden ejecutiva podría entrar en vigor inmediatamente, porque las cifras diarias son superiores a esa cifra ahora. Se espera que el presidente demócrata desvele las medidas -su movimiento unilateral más agresivo hasta ahora para controlar las cifras en la frontera- en la Casa Blanca el martes, en un acto al que han sido invitados alcaldes fronterizos. Cinco personas familiarizadas con las conversaciones confirmaron este lunes la cifra de 2 mil 500, mientras que otras dos confirmaron la de mil 500. Las cifras son promedios diarios a lo largo del año. Las cifras son promedios diarios a lo largo de una semana. Todas las personas insistieron en mantener el anonimato para hablar de una orden ejecutiva que aún no es pública. Aunque se espera que continúen otras actividades fronterizas, como el comercio, el umbral de mil 500 a partir del cual se reabriría la frontera a los solicitantes de asilo podría ser difícil de alcanzar. La última vez que la media diaria descendió hasta los mil 500 encuentros fue en julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19. Altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el jefe de gabinete Jeff Zients y la directora de asuntos legislativos Shuwanza Goff, han estado informando a los legisladores en el Capitolio de los detalles de la orden prevista antes del lanzamiento formal el martes. Sin embargo, persisten varias preguntas sobre el funcionamiento de la orden ejecutiva, en particular sobre el grado de cooperación que Estados Unidos necesitaría de las autoridades mexicanas para llevarla a cabo. El presidente ha estado deliberando durante meses sobre cómo actuar por su cuenta después de que la legislación bipartidista para frenar el asilo en la frontera se derrumbara porque los republicanos desertaron del acuerdo en masa a instancias de Donald Trump, ex presidente y presunto candidato presidencial republicano. Biden siguió considerando la posibilidad de tomar medidas ejecutivas a pesar de que el número de cruces ilegales en la frontera sur ha disminuido durante meses, en parte debido a la intensificación de los esfuerzos por parte de México. Los funcionarios del gobierno de Biden habían esperado hasta después de las elecciones presidenciales de México, celebradas el domingo, para avanzar en las acciones fronterizas del presidente estadounidense. México eligió a Claudia Sheinbaum, la primera mujer líder de la nación, y Biden dijo en un comunicado este lunes que estaba comprometido a "promover los valores e intereses de nuestras dos naciones en beneficio de nuestros pueblos." Ambos hablaron por teléfono este lunes. La orden ejecutiva permitirá a Biden declarar que ha sobrepasado los límites de su propio poder después de que los legisladores, en concreto los republicanos del Congreso, echaran por tierra lo que habrían sido las restricciones fronterizas y de asilo más duras en mucho tiempo. El objetivo de la orden de Biden es intentar prevenir cualquier posible repunte de los encuentros fronterizos que podría producirse a finales de este año, más cerca de las elecciones de noviembre. "Con esta orden ejecutiva intenta conseguir parte de lo que se habría logrado con el proyecto de ley bipartidista que rechazaron los republicanos y Donald Trump", dijo el senador demócrata por Illinois Dick Durbin, el segundo demócrata en el Senado. Dijo que había sido informado de la directiva pendiente. Para la orden ejecutiva de Biden, la Casa Blanca está adoptando algunas políticas directamente de ese acuerdo fronterizo bipartidista del Senado, incluida la idea de limitar las peticiones de asilo una vez que los encuentros alcancen un número determinado. La Administración quiere animar a los inmigrantes a solicitar asilo en los puertos de entrada utilizando la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EU, que programa unas mil 450 citas al día. Los abogados de la administración han estado planeando aprovechar los poderes ejecutivos descritos en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente una amplia autoridad para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes en EU si se considera "perjudicial" para el interés nacional. Es el mismo razonamiento jurídico utilizado por Trump para adoptar algunas de sus medidas más duras en materia de migración como presidente. Eso tiene a los grupos de defensa ya preparándose para desafiar la orden de inmigración de Biden en los tribunales. "Tendremos que revisar la (orden ejecutiva) antes de tomar decisiones finales sobre el litigio", dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que lideró varios de los desafíos de más alto perfil a las políticas fronterizas de Trump. "Pero una política que efectivamente cierre el asilo plantearía claros problemas legales, al igual que (lo hizo) cuando la administración Trump intentó poner fin al asilo". Biden desvelará su orden ejecutiva flanqueado por varios alcaldes fronterizos a los que la Casa Blanca invitó para el anuncio. Los alcaldes de Texas, John Cowen, de Brownsville, y Ramiro Garza, de Edinburg, confirmaron sus invitaciones, y la oficina del alcalde de San Diego, Todd Gloria, también dijo que la Casa Blanca invitó al alcalde, pero que no pudo asistir debido a dificultades de agenda. Jennifer Babaie, abogada del Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas de El Paso (Texas), dijo que se alarmaría si Biden emitiera órdenes formales de deportación sin dar la oportunidad de solicitar asilo. A los defensores les preocupa que pueda intentarlo al amparo de la disposición 212(f). La autoridad de expulsión de la era de la pandemia, conocida como Título 42, tenía "un resquicio de esperanza" para los inmigrantes porque podían volver a intentarlo sin temer consecuencias legales, dijo Babaie. Pero una orden de expulsión formal les expondría a ser procesados por un delito grave si volvían a intentarlo e impondría prohibiciones para entrar legalmente en el país en el futuro. "Esto es aún más extremo que (el Título 42), aunque sigue poniendo a la gente en peligro", dijo Babaie.