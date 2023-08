Postura de candidatos republicanos sobre acusaciones de Trump

El expresidente Donald J. Trump enfrenta una colección cada vez mayor de cargos por delitos graves: está la acusación en la ciudad de Nueva York por los pagos secretos a una actriz pornográfica, además de una acusación federal por su retención de documentos clasificados, además de otra acusación federal por sus intentos de anular la Las elecciones de 2020, que culminaron con la toma del Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021. También hay una investigación sobre la interferencia electoral en Georgia.

Trump ha calificado todas las investigaciones como motivadas políticamente y sin mérito legal y, con pocas excepciones, los republicanos que buscan vencerlo el próximo año han seguido adelante.

PUBLICIDAD

Esto es lo que han dicho los otros candidatos.

Ron DeSantis

Como la mayoría del campo republicano, el gobernador Ron DeSantis, de Florida, ha enmarcado los cargos como productos de un sistema de justicia corrupto, al tiempo que critica en silencio las acciones de Trump.

“La militarización de las fuerzas del orden federales representa una amenaza mortal para una sociedad libre”, escribió en Twitter después de la acusación en el caso de los documentos. Unas semanas más tarde, sugirió en una entrevista con CNN que una acusación en el caso electoral mostraría que el país “va por el camino de criminalizar las diferencias políticas”, y declaró en las redes sociales que Washington era un “pantano” tal que no solo Trump, sino también cualquier acusado penal, debería tener derecho a ser juzgado en otro lugar.

Nikki Haley

Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de las Naciones Unidas, pasó de una denuncia inequívoca de la primera acusación en marzo a un argumento en julio de que los problemas legales de Trump estaban creando una distracción inaceptable.

Llamó a la acusación de Nueva York un enjuiciamiento “político”. Pero después de la acusación de documentos, se unió a algunos otros candidatos para tratar de tener las dos cosas: dijo que si las acusaciones eran ciertas, “el presidente Trump fue increíblemente imprudente con nuestra seguridad nacional”, al tiempo que dijo que el caso reflejaba “extralimitación de la fiscalía”, doble rasero y política de vendetta”.

También dijo que “estaría inclinada” a perdonar a Trump.

Cuando se supo la noticia de una posible tercera acusación, Haley parecía exasperada. “El resto de esta elección primaria se referirá a Trump: se tratará de demandas, se tratará de honorarios legales, se tratará de jueces, y seguirá siendo más y más distracción”, dijo en Fox News, y agregó: “No podemos seguir lidiando con este drama”.

Mike Pence

El exvicepresidente Mike Pence denunció el caso de Nueva York, calificándolo de “un ultraje”. Pero ha sido ambivalente sobre los documentos de acusación y el caso electoral. En este último, la presión de Trump sobre Pence para que impidiera que el Congreso certificara los resultados de 2020 es un componente importante.

Pence inicialmente dijo que los documentos de acusación serían "terriblemente divisivos" y enviarían "un mensaje terrible al mundo en general que ve a Estados Unidos como un estándar no solo de democracia, sino de justicia". Se movió después de leerlo y dijo: “Estas son acusaciones muy serias y no puedo defender lo que se alega”. Aun así, agregó, “me cuesta creer que la política no haya jugado algún papel en esta decisión”.

Tim Scott

El senador Tim Scott, de Carolina del Sur, calificó la acusación de Nueva York como una “parodia” y dijo que el fiscal de distrito había “armado la ley contra los enemigos políticos”.

Por el contrario, calificó los documentos de acusación como un “caso grave con acusaciones graves”. Pero incluso entonces, él, al igual que Haley, continuó denunciándolo como un ejemplo de un sistema de justicia sesgado.

A diferencia de Haley, se negó a decir si perdonaría a Trump si fuera elegido.

Cris Christie

Con el exgobernador Chris Christie, de Nueva Jersey, al construir su campaña en torno a su voluntad de criticar a Trump, las acusaciones han sido un forraje obvio para él.

Después de condenar previamente las acciones de Trump en relación con los disturbios del 6 de enero, Christie continuó los ataques en ese sentido después de la acusación electoral.

“Los eventos alrededor de la Casa Blanca desde la noche de las elecciones en adelante son una mancha en la historia de nuestro país y una vergüenza para las personas que participaron”, escribió en las redes sociales. “Esta desgracia recae más sobre Donald Trump. Hizo un juramento a la Constitución, violó su juramento y avergonzó a su presidencia”.

Asa Hutchinson

Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, ha sido uno de los pocos críticos vocales de Trump en el campo republicano, junto con Christie y el exrepresentante Will Hurd.

Se contuvo después de la acusación de Nueva York y dijo que el gran jurado había “encontrado hechos creíbles para respaldar los cargos”. Pero enfatizó la presunción de inocencia y agregó: “Es esencial que la decisión sobre el próximo presidente de Estados Unidos se tome en las urnas y no en el sistema judicial”.

Sin embargo, después de la acusación de documentos, le pidió a Trump que abandonara la carrera.

Repitió esa solicitud cuando parecía que una acusación en el caso electoral era inminente. “He dicho desde el principio que las acciones de Donald Trump el 6 de enero deberían descalificarlo para que nunca vuelva a ser presidente”, dijo, y agregó: “Cualquiera que realmente ame a este país y esté dispuesto a poner al país por encima de sí mismo suspendería su campaña para presidente de Estados Unidos de inmediato”.

Vivek Ramaswamy

El empresario Vivek Ramaswamy es el defensor más feroz de Trump. En repetidas ocasiones ha presentado las acusaciones como ejemplos de que “el partido gobernante” usa “el poder policial para arrestar a sus rivales políticos” y ha instado a otros candidatos a comprometerse a perdonar a Trump.

“Hubiera hecho juicios diferentes y creo mejores para el país”, dijo a Fox News. “Pero un mal juicio no es lo mismo que un crimen, y cuando combinamos los dos, eso sienta un precedente peligroso”.

Después de la noticia de que parecía probable que Trump fuera arrestado por sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020, Ramaswamy dijo: “La izquierda llama al 6 de enero una amenaza para 'nuestra democracia', pero la amenaza final es cuando los actores políticamente irresponsables literalmente destituyen a los funcionarios elegidos democráticamente de sus cargos”. Su premisa era que una acusación podría conducir al uso de la Enmienda 14 para descalificar a Trump para postularse.

Doug Burgum

Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, ha evitado en su mayoría hablar sobre las acusaciones.

En una entrevista con CBS News, dijo que “seguiría todas las reglas relacionadas con el manejo de documentos clasificados” si fuera elegido, pero no discutió las acciones de Trump cuando lo presionaron. Su campaña no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso electoral. En una entrevista en CNN, lo llamó una “distracción” que a los votantes no les importa.

Sus comentarios más inequívocos se produjeron después de los documentos de acusación, cuando le dijo a ABC News: “La gente está muy preocupada por un doble rasero en este país. Les preocupa que, si hemos perdido la confianza en nuestras instituciones, si no creemos que la corte suprema va a hacer cumplir las leyes por igual entre los dos partidos políticos, eso es aún más grave que los cargos mismos”.

Francis Suárez

El alcalde Francis Suárez de Miami expresó su malestar con el caso de Nueva York, sugiriendo que acusar a un expresidente era una “pendiente resbaladiza” que se alejaba de las normas democráticas.

“Si no le gustan las políticas de alguien o si no le gusta la personalidad de alguien, está bien, ejerza su derecho al voto, use el proceso democrático para expresarlo”, le dijo a The Miami Herald. “Y de hecho creo que es una declaración mucho más grande sobre lo que es este país y lo que debería ser este país que perseguir a alguien judicialmente”.

Ha dicho poco sobre los casos federales. Pero sugirió, en una entrevista con MSNBC, que consideraría perdonar a Trump. “Ciertamente, si me convierto en presidente, una cosa que consideraría como presidente es usar el poder del perdón para sanar al país”, dijo.

Will Hurd

El exrepresentante de Texas, Will Hurd, ha criticado más mordazmente el comportamiento de Trump que cualquier otro candidato, excepto Christie.

“Perder ante Joe Biden fue tan humillante para Donald Trump que estaba dispuesto a dejar morir a la gente por sus mentiras sobre una elección robada”, dijo después de que Trump anunciara que era un objetivo en el caso electoral. Agregó que la inacción de Trump el 6 de enero, “y ahora ser un objetivo en la investigación, demuestra que no es apto para el cargo”.

Cuando llegó la acusación en ese caso, dijo que estaba claro que “la candidatura presidencial de Trump está impulsada por un intento de mantenerse fuera de prisión y estafar a sus partidarios para que paguen sus cuentas legales”.

Fue igualmente contundente en el caso de los documentos, calificó los detalles de la acusación como "impactantes" y le dijo a CNN: "Absolutamente podría haber puesto en riesgo la vida de las personas por no devolver estos documentos".