Pospone Trump guerra al Obamacare

El Presidente Donald Trump aplazó su impulso por un plan de salud republicano para reemplazar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, mejor conocida como Obamacare, para volverlo un tema en la campaña de 2020 en lugar de tratar de aprobar una legislación en el Capitolio que incluso su propio partido rechazó.

Los últimos tuits de Trump castigaron la promesa de un nuevo proyecto de ley del Partido Republicano, que se topó con la resistencia de los republicanos en el Congreso.

Lo alentaron a que se centre en los cambios en el sistema de salud que podrían lograr con los demócratas, incluida la reducción de los precios de los medicamentos recetados, en lugar de una revisión de la ley "Obamacare" que se demostró inútil. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dejó en claro que los republicanos deberían dedicar su tiempo a atacar las propuestas "Medicare para todos" de los demócratas.

Trump tuiteó que el Congreso votará sobre un plan del Partido Republicano después de las elecciones cuando los republicanos detenten el Senado y recuperen la Cámara, dejando en claro que el debate sobre el cuidado de la salud se dejará para que los votantes decidan durante la carrera por la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo a los reporteros el martes que Trump quiere hablar sobre los principios y quiere colaborar con el Congreso para elaborar el plan de atención médica adecuado.

Los republicanos han estado hablando en público y en privado con Trump desde que los sorprendió la semana pasada con un inesperado compromiso de que el Partido Republicano será "el partido de la atención médica". Todavía no tienen una propuesta integral para reemplazar la ley y no hay grandes planes al respecto.

La admisión de Trump el lunes por la noche de que no se realizaría una votación de atención médica hasta después de las elecciones se produjo después de que los legisladores le dijeron que no era el momento adecuado para abordar el tema, dijo una persona familiarizada con las conversaciones que no estaba autorizada a hablar públicamente.

En el Capitolio, los republicanos se sintieron aliviados. El republicano número dos, el senador John Thune de Dakota del Sur, dijo que el presidente `` tiene algunas ideas importantes y, en su opinión, quiere resolver los problemas ''.

Pero Thune dijo luego te encuentras con ese muro de la realidad en la división con los demócratas que controlan la Cámara de Representantes, lo cual requiere bipartidismo.

"Tratar de transmitir cuáles son los obstáculos para lograr lo que él quiere hacer en los próximos dos años es algo que creo que algunos de nuestros miembros le transmitieron", dijo Thune.

El esfuerzo de Trump para derogar la ley de atención médica del ex Presidente Barack Obama de 2010 fracasó por poco en el Senado en 2017. Y mientras que los republicanos obtuvieron escaños en el Senado el otoño pasado, los senadores del Partido Republicano, particularmente aquellos que se reelegirán el próximo año, no estaban buscando otra pelea por la ley de salud.

La atención médica, especialmente las protecciones para personas con condiciones preexistentes, resuena con los votantes y ayudó a los demócratas en las elecciones de noviembre, que se apresuraron a atacar este martes después de la retirada de Trump.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump mantendrá a los estadounidenses como rehenes hasta el 2020 en un tema que afecta a millones de personas y aseguró que cuando Trump insiste en que tiene un plan mágico que pueden ver si lo reeligen, no es cierto.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, dijo que la batalla de los demócratas por el cuidado de la salud con Trump es una lucha de valores.

Según AP VoteCast, una encuesta de más de 115 mil votantes de medio término en todo el país, casi 4 de cada 10 votantes demócratas identificó la atención médica como la más importante entre una lista de temas clave.

Una encuesta realizada en la Universidad de Quinnipiac la semana pasada encontró que el 55 por ciento de los estadounidenses apoyan la mejora y no el reemplazo del sistema de atención médica de la nación.

Con los demócratas controlando la Cámara, cualquier intento de desmantelar la ley no podría ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, la semana pasada, Trump pareció comprometer a su partido con un nuevo impulso para un plan para reemplazar la ley de salud.

"Estamos trabajando muy duro en eso", dijo Trump cuando se dirigía a un mitin de Michigan, y agregó que los republicanos van a trabajar juntos para encontrar algo que sea realmente espectacular.

En sus tweets del lunes por la noche, Trump afirmó que los republicanos están desarrollando un plan con primas y deducibles más baratos. Mientras que los desafíos a la ley de 2010 se están abriendo camino a través de los tribunales.

La semana pasada, el Gobierno de Trump le dijo a una corte federal de apelaciones que desea que se anule toda la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, un resultado que podría dejar a millones de personas sin seguro.