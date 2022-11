Posibles rivales de Trump renuevan los miedos del Partido Republicano

Las vegas — El senador Ted Cruz trabajó agresivamente en un salón de baile, tomándose selfies y saludando a donantes y activistas durante tanto tiempo que las sábanas ya estaban limpias.

Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Donald Trump, se distanció aún más de su antiguo jefe y dijo que “la personalidad, la celebridad, simplemente no lo van a lograr”. Y el gobernador Larry Hogan de Maryland, crítico de Trump desde hace mucho tiempo, dio la bienvenida a otros republicanos que ahora llaman a Trump un “perdedor” electoral.

Las primeras audiciones para el papel de principal alternativa de Trump consumieron el hotel Venetian durante el fin de semana, dentro y fuera del escenario, mientras casi una docena de posibles candidatos presidenciales republicanos probaban sus estrategias y mensajes días después de que el expresidente declarara su candidatura para 2024.

Uno de los más esperados, el gobernador Ron DeSantis, recibió una estridente recepción por un discurso de apertura que describió cómo su éxito en Florida podría ser una fórmula nacional para los republicanos.

La reunión anual durante el fin de semana de la Coalición Judía Republicana, un grupo cuyos líderes incluyen a algunos de los contribuyentes más grandes y confiables del partido, se produjo en un momento de profunda vulnerabilidad para Trump, luego de una elección de mitad de período decepcionante para los republicanos que muchos atribuyeron a el presidente anterior.

Sin embargo, el exceso de posibles rivales de Trump que se entrecruzaban en los pasillos sin ventanas del hotel hizo que algunos republicanos sufrieran una premonitoria sensación de déjà vu: que un campo republicano fracturado en 2024 podría, como lo hizo en 2016, despejar el camino para que Trump ganara la nominación debido a su control duradero sobre una fracción de la base del partido.

En ese entonces, Trump logró la nominación incluso cuando la mayoría de los votantes del Partido Republicano habían votado por otros candidatos en los dos primeros meses de las primarias. Ganó, en parte, porque el voto antiTrump siempre se dividió entre al menos otros dos candidatos. En los últimos meses, los asesores de Trump para 2024 han hablado de la posibilidad de dividir y conquistar nuevamente. Los críticos de Trump, e incluso algunos rivales potenciales, dentro del Partido Republicano están discutiendo cómo evitar que se repita lo de 2016.

“Es una preocupación, pero será diferente”, dijo el gobernador Chris Sununu, republicano de New Hampshire, quien asistió a la reunión de Las Vegas y se comprometió a ayudar a vigilar las primarias de su partido presionando a los candidatos más débiles para que renuncien. “Todo el mundo entiende que no queremos lo que pasó en el 2016. Deja tu ego a un lado, trabaja duro, pero si no funciona, no funciona”.