Por única vez, los republicanos rompen con Trump, pero no en cuanto al juicio político

Washington— El senador Lindsey Graham, quien había sido un feroz crítico del presidente Trump desde antes que ingresara a la Casa Blanca, ahora ya no lo cuestiona, aun después de que el presidente urgió a gobiernos extranjeros para que investigaran a sus rivales políticos.

Sin embargo, este lunes, Graham encontró algo qué criticarle, y no pudo haber sido más rudo con Trump.

“Espero que el presidente de Estados Unidos haga lo que es necesario para nuestra seguridad nacional, y a nuestra seguridad nacional no le interesa abandonar a un aliado”, dijo Graham, republicano de Carolina del Sur, al ser cuestionado por Fox News acerca de la decisión que tomó Trump de retirar las tropas de Siria.

Él y otros republicanos se unieron a los demócratas al decir que la medida podría allanar el camino para que la ofensiva turca arremeta contra los peleadores curdos que han ayudado a Estados Unidos a eliminar al Estado Islámico.

Graham también dijo algo que podría ser un insulto para Trump: comparar la política sobre Siria con la de su predecesor Barack Obama.