‘Por supuesto que Trump perdió’

Nueva York.- El gobernador Ron DeSantis, de Florida, declaró claramente en una nueva entrevista que Donald Trump perdió las elecciones de 2020, alejándose de la ortodoxia de la mayoría de los votantes republicanos mientras los rivales republicanos del expresidente prueban nuevas líneas de ataque contra él.

“Por supuesto que perdió”, dijo DeSantis en una entrevista con NBC News publicada ayer lunes. “Joe Biden es el presidente”.

Los comentarios se produjeron después de que DeSantis, que está muy por detrás de Trump en las encuestas para la nominación presidencial republicana, reconoció el viernes que las teorías falsas del expresidente sobre unas elecciones manipuladas en 2020 “no tenían fundamento”.

Durante años, DeSantis evadió las respuestas directas a las preguntas sobre si creía que se habían robado las elecciones. Durante las elecciones intermedias de 2022, también hizo campaña a favor de candidatos republicanos en todo el país que negaron con vehemencia los resultados de 2020.

Ahora, la postura cada vez más agresiva de DeSantis sugiere que los problemas legales de Trump han hecho que sus competidores republicanos busquen alguna forma de sacar ventaja. Si bien ninguno de sus principales rivales lo está atacando abiertamente por sus últimos cargos criminales, están tratando de presionar sobre sus debilidades: reconocer la realidad y reventar la burbuja de negación en la que él y muchos republicanos viven.

La última respuesta de DeSantis, aunque precisa, puede ponerlo en desacuerdo con gran parte de la base republicana. Aunque se consideró que las elecciones de 2020 fueron seguras, aproximadamente el 70% de los votantes republicanos dicen que la victoria de Biden no fue legítima, según una encuesta de CNN realizada el mes pasado. Trump continúa insistiendo en que él era el ganador legítimo.

En un comunicado, Steven Cheung, portavoz de Trump, dijo que “Ron DeSantis realmente debería dejar de ser el mayor animador de Joe Biden”.

Hasta ahora, de los candidatos más destacados, el exgobernador Chris Christie de Nueva Jersey y el exvicepresidente Mike Pence se han pronunciado más enérgicamente contra Trump. Christie se está postulando en una plataforma explícitamente anti-Trump. Pence ha dicho que Trump merece la “presunción de inocencia”, pero también ha dicho que testificaría en el juicio del expresidente el 6 de enero de 2021, si llama para hacerlo.

“El pueblo estadounidense merece saber que el presidente Trump me pidió que lo pusiera por encima de mi juramento a la Constitución, pero mantuve mi juramento y siempre lo haré”, dijo Pence a CNN. “Y me postulo para presidente en parte porque creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos”.

Pero ninguno de los argumentos parece estar resonando entre los votantes republicanos. Christie obtiene alrededor del 2% en las encuestas nacionales, y Pence aún no ha calificado para el primer debate republicano de este mes. En una cena para el Partido Republicano de Iowa a fines del mes pasado, la audiencia abucheó al exrepresentante Will Hurd de Texas, un candidato de pocas posibilidades, luego de que acusó al expresidente de “correr para no ir a prisión”.

En la entrevista de NBC, DeSantis aún dijo que vio problemas con la forma en que se llevaron a cabo las elecciones de 2020, citando el uso generalizado de boletas por correo, las donaciones privadas a los administradores electorales del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y los esfuerzos de las empresas de redes sociales para limitar la propagación de un informe sobre la computadora portátil de Hunter Biden.

“No creo que haya sido una buena elección”, dijo DeSantis. “Pero también creo que los republicanos no se defendieron. Tienes que defenderte cuando eso está sucediendo”.

Aun así, su respuesta más contundente a la pregunta de 2020 sirve como un recordatorio para los votantes republicanos de que bajo Trump, el partido ha tenido un mal desempeño en tres elecciones seguidas.

Sus comentarios sobre él pueden ayudar a calmar los temores de algunos donantes de grandes sumas de dinero. Robert Bigelow, quien contribuyó con más de 20 millones de dólares a un súper PAC que respalda a DeSantis, dijo a Reuters la semana pasada que no daría más dinero a menos que DeSantis adoptara un enfoque más moderado. La campaña del gobernador está experimentando un déficit de recaudación de fondos y el mes pasado despidió a más de un tercio de su personal.