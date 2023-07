¿Por qué no hay más candidatas presidenciales republicanas?

Washington.- A medida que los republicanos siguen sumándose a la carrera presidencial de 2024, un grupo demográfico parece notablemente ausente: las mujeres.

Más de una docena de candidatos están buscando la nominación, incluyendo a varios aspirantes poco probables que anunciaron sus candidaturas en las últimas semanas, en lo que constituye el campo presidencial más diverso del partido hasta ahora. Sin embargo, Nikki Haley, ex Embajadora de la ONU y ex Gobernadora de Carolina del Sur, es la única mujer del grupo.

Estados Unidos nunca ha tenido una mujer como comandante en jefe. Históricamente, los republicanos se han centrado menos en elegir candidatas mujeres en general que el Partido Demócrata. Aunque las mujeres representan más del 50 por ciento de la población, están subrepresentadas en cargos públicos, ya sea en alcaldías, legislaturas estatales o en Washington.

En los últimos años, varias organizaciones han ayudado a que las mujeres ganen elecciones en mayor número y obtengan cargos al mismo ritmo que los hombres. Sin embargo, los estudios muestran que las mujeres aún son mucho menos propensas que los hombres a postularse para un cargo, incluso si tienen igual cualificación.

Según el Centro para Mujeres Americanas y Política, las mujeres representaron aproximadamente el 21 por ciento de los candidatos de los principales partidos para el Senado de los Estados Unidos el año pasado y alrededor del 31 por ciento de los candidatos a la Cámara de Representantes. Esto sigue a ciclos electorales en los que cada partido tuvo un número récord de mujeres elegidas. Las mujeres constituyen menos de un tercio de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos, y el 31 por ciento de los cargos electos a nivel estatal, a pesar de que el número de Gobernadoras femeninas alcanzó un récord de 12 después de las elecciones de medio término del año pasado.

Cuando se trata de la presidencia, sólo cinco mujeres republicanas, incluyendo a Haley, han emprendido campañas prominentes en este siglo, en comparación con 12 mujeres demócratas, incluyendo seis en 2020.

La exejecutiva tecnológica Carly Fiorina fue la única candidata femenina destacada en la última primaria presidencial abierta del partido republicano, en 2016. Desde entonces, los republicanos han tomado medidas para fomentar la participación de más mujeres en cargos federales, pero la contienda de 2024 es única en el sentido de que incluye a un ex Presidente, Donald Trump, quien no ha dudado en hacer ataques sexistas contra las mujeres que lo desafían, incluyendo a Fiorina.

La presencia de Trump, junto con el sexismo cada vez más tóxico y violento al que se enfrentan las mujeres como candidatas, puede ser el mayor obstáculo.

"Realmente se necesita una personalidad particular para estar dispuesta a tener ese tipo de fortaleza, y no estoy segura de que haya ejemplos de que valga la pena", dijo Lauren Leader, fundadora de All in Together, una organización que trabaja para involucrar a más mujeres en el proceso político.

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien era vista como una posible candidata republicana para 2024, dijo en una entrevista de radio que está enfocada en su trabajo y que, con Trump en la contienda, "en este momento no veo un camino hacia la victoria con otra persona".

Ese sentimiento no ha impedido que candidatos poco probables como el Alcalde de Miami, Francis Suarez, y el Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, se postulen.

Independientemente del partido, las candidatas presidenciales enfrentan suposiciones sexistas sobre quién es lo suficientemente fuerte o masculino para el cargo, un tema que ha surgido repetidamente durante las primarias.

En la preparación para la reunión de la Coalición de Fe y Libertad de los conservadores el mes pasado, el líder cristiano evangélico Ralph Reed sugirió que los candidatos presidenciales del Partido Republicano deben adoptar posturas más firmes en cuanto a las restricciones al aborto, afirmando que necesitan "un poco de impulso de testosterona".

A pesar de su historial de sexismo hacia las mujeres, una reciente sentencia civil que le ordenó pagar 5 millones de dólares a una mujer por agresión sexual y difamación, y sus otros problemas legales, Trump sigue siendo el favorito para la nominación.

Haley ha minimizado y a la vez resaltado su género y raza: es de ascendencia india y hija de inmigrantes. Ha mencionado que es hora de tener una "mujer fuerte" en la Casa Blanca y que elegir a la primera mujer Presidenta no es su principal objetivo.

Durante un evento de preguntas y respuestas en CNN en junio, le preguntaron qué significaría lograr ese hito histórico. Haley respondió que no piensa mucho al respecto. Si sucede, dijo: "será bueno tenerlo resuelto". Comentó que cuando fue elegida como la primera Gobernadora de Carolina del Sur, "simplemente me sentí aliviada de que todos dejaran de hablar de eso".

En una reunión de mujeres conservadoras el viernes, Haley elogió a las mujeres por ser orientadas a los resultados, capaces de establecer prioridades y equilibrar, y por no tener "el drama que tienen los hombres". Repitió una línea de campaña sobre por qué los estadounidenses deberían elegir a una mujer.

"Personalmente, creo que para salvar al país necesitamos enviar a una mujer republicana fuerte y valiente a esta Casa Blanca", dijo Haley durante el evento de Moms for Liberty.

Cuando las mujeres no se postulan o ni siquiera lo consideran, ese se convierte en el mayor desafío para lograr una mayor paridad de género en los cargos públicos, según investigadores y defensores. Por lo tanto, algunos grupos están probando nuevos enfoques de reclutamiento.

Una organización, She Should Run, llevó a cabo una investigación sobre lo que podría motivar a más mujeres a postularse para cargos públicos. El grupo descubrió que no era suficiente simplemente animar a las mujeres a postularse para cerrar la brecha de género. En cambio, las mujeres se sentían más motivadas por la idea de influir en las políticas en torno a problemas que las afectaban de manera desproporcionada, como los derechos reproductivos y el cambio climático, según Erin Loos Cutraro, fundadora y directora ejecutiva.

El grupo ha realizado seminarios web para personas apasionadas por esos temas y ha trabajado para ayudarles a ver cómo podrían involucrarse, incluyendo la opción de postularse para cargos públicos. Hasta ahora, un número récord de personas ha participado en estas sesiones, según informó el grupo, y muchos de los asistentes no habían considerado postularse para un cargo antes de registrarse. El objetivo es ayudar a algunos de ellos a ver una oportunidad, ya sea en 2024 o en los próximos años.

"Ese es realmente el objetivo, ¿cómo encontramos a estas mujeres donde están y las involucramos en la conversación?", dijo Loos Cutraro. Comentó que a menudo es un proceso que lleva años para que las mujeres pasen desde el momento en que piensan por primera vez en postularse para un cargo hasta que realmente lo hacen. El grupo, que ha alentado a unas 40 mil mujeres a postularse para cargos públicos desde su formación en 2011, tiene como objetivo alcanzar las 250 mil para el año 2030.

Los republicanos han evitado durante mucho tiempo la llamada "política de identidad", mientras que los demócratas han trabajado durante décadas para lograr una mayor cantidad de mujeres elegidas, a través de grupos como EMILY's List. Esto ha llevado a que las filas de mujeres republicanas sean más pequeñas en los cargos federales, aunque existen organizaciones que se formaron en los últimos años y tuvieron éxito tanto en 2020 como en 2022 al elegir a mujeres republicanas al Congreso.

"Definitivamente ha habido mucha más energía y enfoque en apoyar a las mujeres conservadoras que se postulan. Y han tenido éxitos reales", dijo Leader.

"Creo que a nivel nacional, simplemente es mucho más complicado".