¿Por qué Estados Unidos invadió Irak?

Washington.– Hay una pregunta sobre la invasión de Irak liderada por Estados Unidos que, 20 años después, sigue siendo un tema de profunda incertidumbre y debate entre historiadores, politólogos e incluso funcionarios que ayudaron a poner en marcha la guerra. No es el costo de la lucha en muertes militares estadounidenses (alrededor de 4 mil 600) o vidas iraquíes (las estimaciones generalmente caen alrededor de 300 mil o más muertos directamente por los combates). Ni el costo financiero para Estados Unidos (815 mil millones de dólares, sin contar precios indirectos como pérdida de productividad). Ni siquiera son las consecuencias de la guerra, que en general se entiende que incluyen, como mínimo, sumergir a Irak en una guerra civil, dar lugar a una nueva generación de yihadismo y, durante un tiempo, castigar el intervencionismo estadounidense. Más bien, es una pregunta que parecería mucho más simple: ¿por qué Estados Unidos invadió? ¿Fue realmente, como afirmó la administración de George W. Bush, para neutralizar un arsenal iraquí activo de armas de destrucción masiva que resultó no existir? ¿Habían terminado, como insinuó fuertemente la administración, las sospechas de que Saddam Hussein, el líder de Irak, había estado involucrado en los ataques del 11 de septiembre de 2001, que también resultaron ser falsas? ¿Fue para liberar a los iraquíes del Gobierno de Saddam y llevar la democracia al Medio Oriente, como afirmaría más tarde la administración? “Iré a mi tumba sin saberlo. No puedo responderla”, dijo Richard Haass, un alto funcionario del Departamento de Estado en el momento de la invasión, en 2004, cuando se le preguntó por qué había sucedido. No es que todavía falte alguna pieza del rompecabezas o un secreto de Estado. Todo lo contrario: con el paso del tiempo, las investigaciones periodísticas y los testimonios internos han explorado casi todas las facetas de la invasión. Más bien, el desafío es determinar qué motivos, declarados o no, fueron los más importantes. Es posible que el mundo nunca obtenga una respuesta definitiva. Aun así, los últimos 20 años nos han acercado, si no a una respuesta simple, a un conjunto de teorías superpuestas. Y esa indagación se ha llevado a cabo a menudo con la mirada puesta tanto en el futuro como en el pasado. Buscando motivo Una pregunta ha atraído un escrutinio particular: ¿la administración creyó sinceramente en su justificación para la guerra, o la diseñó como un pretexto? Las cuentas internas retratan constantemente a la administración como minimizando o rechazando montañas de inteligencia que contradicen sus afirmaciones, en lugar de seleccionar evidencia circunstancial para su caso. Eso comenzó en las horas posteriores a los ataques del 11 de septiembre, cuando Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa, presionó a sus subordinados para obtener pruebas de su sospecha de que Saddam había estado involucrado. Cuatro días después, en una reunión en Camp David, Wolfowitz y otros argumentaron que Saddam probablemente era el responsable, e instaron a Bush a considerar una acción militar. Poco después, los funcionarios comenzaron a presentar este caso públicamente. De manera reveladora, cuando la evidencia resultó esquiva, la administración no desaceleró su impulso, sino que cambió su lógica. Los funcionarios afirmaron que Saddam poseía, o pronto poseería, armas nucleares, químicas y biológicas que podría tener la intención de usar contra Estados Unidos. Esas afirmaciones fueron difundidas y amplificadas por los principales medios de comunicación. Ahora sabemos que los funcionarios a menudo tergiversaron lo que tenían. Pero las notas de las reuniones y otros relatos no los muestran conspirando para vender una amenaza de armas que sabían que era ficticia, ni como engañados por inteligencia defectuosa. Más bien, el registro sugiere algo más banal: una masa crítica de altos funcionarios se sentó a la mesa queriendo derrocar al Sr. Hussein por sus propios motivos, y luego se convencieron unos a otros para que creyeran en la justificación más disponible. Buscando una razón Es en la década de 1990, argumentó Joseph Stieb, un historiador del Colegio de Guerra Naval de EU, donde los historiadores encontrarían “el andamiaje intelectual, político y cultural de las creencias que motivaron la Guerra de Irak de 2003”. Después del final de la Guerra Fría, un pequeño círculo de formuladores de políticas y académicos que se hacían llamar neoconservadores argumentó que EU, en lugar de reducirse, debería ejercer su poder, ahora casi indiscutible, para imponer una era de “hegemonía global benévola”. El dominio militar de EU aplastaría los últimos vestigios de despotismo del mundo, permitiendo que florecieran la democracia y la paz. Cualquier resistencia, advirtieron, por pequeña o remota que fuera, era una amenaza para todo el orden liderado por Estados Unidos. Después de años como insurgentes intelectuales dentro del Partido Republicano, los neoconservadores fueron elevados repentinamente a una influyente junta política en 1998. Newt Gingrich, que entonces era presidente de la Cámara, recurrió a ellos después de las derrotas electorales del partido en 1996, creyendo que las nuevas ideas atraerían a los votantes. Los miembros incluían a Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Condoleezza Rice, quien se convertiría en vicepresidenta, secretaria de Defensa y secretaria de Estado de Bush. Los neoconservadores también formaron Project for the New American Century, un grupo de expertos, para actuar como la voz del movimiento, que ahora hablaba por el Partido Republicano. Como uno de sus primeros actos, el grupo emitió una carta abierta a la administración Clinton advirtiendo: “pronto podemos enfrentar una amenaza en el Medio Oriente más grave que cualquiera que hayamos conocido desde el final de la Guerra Fría”. Instó al presidente Bill Clinton a “apuntar, sobre todo, a sacar del poder al régimen de Saddam Hussein”. Pequeño y relativamente pobre, Irak parecería una opción inusual como nuevo rival nacional, pero la visión de los neoconservadores requería que un adversario explicara por qué el mundo aún no se había unido al liderazgo de Estados Unidos. A fines de la década de 1990, una época de dominio estadounidense casi inigualable, había pocos candidatos. Irak también apeló por otra razón. Saddam había expulsado a los inspectores internacionales de armas, lo que fue visto en Washington como un fracaso político humillante para Clinton. Cuando el líder estadounidense se vio debilitado por el escándalo ese mismo año, los republicanos del Congreso se abalanzaron y aprobaron la Ley de Liberación de Irak, que declaraba que el derrocamiento de Saddam era una política oficial de Estados Unidos. Clinton firmó el proyecto de ley y, aunque se resistió a su llamado para destituir a Saddam, más tarde lo usó como justificación legal para los ataques aéreos en Irak.