Por esta razón Trump no podría cerrar la frontera

Washington.- Cuando el presidente Trump tuiteó este viernes que cerraría la frontera sur si México no detiene el flujo de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos, las preguntas obvias eran: ¿cómo sería eso? ¿puede un presidente cerrar de forma unilateral así como así la entrada al país?

Las respuestas rápidas son que se desconoce y que no, no realmente. Veamos varios escenarios.

En diciembre del año 2018, Trump dijo exactamente que, si los demócratas no aceptan financiar el muro, él “se vería obligado a cerrar en su totalidad la frontera sur”, publicó The Washington Post.

Eso no es posible, dijo el abogado inmigratorio Leon Fresco. Para empezar, Trump no puede impedir legalmente que ciudadanos de Estados Unidos entren al país procedentes de México, por lo cual no existe ningún escenario en el cual se pudiera cerrar por completo la frontera.

Si el presidente intentara cerrarla a los extranjeros que cruzan de manera legal con visas, se toparía con el mismo cuestionamiento legal a que fue sujeto cuando prohibió los viajes desde ciertos países de mayoría musulmana. Y batallaría aun más para convencer acerca de suspender la entrada legal por la frontera sur, puesto que tuiteó desear hacerlo a fin de ejercer presión política y no estar motivado por alguna amenaza a la seguridad nacional, dijo Fresco.

Lo mismo ocurriría si intentara limitar aun más el ingreso de los refugiados en busca de asilo. El año pasado un juez federal invalidó sus esfuerzos por restringir la capacidad de los inmigrantes de solicitar asilo en la frontera.

La única manera en la cual Trump podría cerrar potencialmente la frontera sería a través del comercio. Pero ciertos estatutos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte le impiden suspender el comercio entre México y Estados Unidos cuando no exista ninguna inquietud respecto a la seguridad nacional. E inclusive entonces sólo sería por un lapso limitado.

La comunidad empresarial de Estados Unidos y México teme que Trump implemente paulatinamente barreras comerciales. Pero hacerlo sería “un acto suicida” debido a que perjudicaría a los fabricantes estadounidenses, señaló Andrew Steele, presidente del Instituto sobre Política Migratoria.

“Aquí el problema no es con México, esto no le sirve de nada con los demócratas y afecta mucho a la industria estadounidense”, agregó Steele. Trump “está tratando de amenazar a alguien, pero es como si le dijera a un niño ‘voy a quitarle el juguete a este otro niño”.

De manera que la amenaza de Trump es bastante carente de valor. Hay muy pocas cosas que pueda hacer para cerrar la frontera que se sostengan legalmente.

“El presidente está expresando cosas que exceden con mucho los límites de las normas constitucionales, no podemos ignorarlas y pensar que eso se puede implementar —simplemente no se puede”, dijo Fresco. “Él no ha pensado detenidamente cuando hace esas declaraciones”.