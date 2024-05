Ponen a Trump multa de $9 mil y le amenazan con prisión

Nueva York.- Donald Trump fue declarado culpable de desacato al tribunal el martes y multado con 9 mil dólares por violar repetidamente una orden de silencio que le prohibía hacer declaraciones públicas sobre testigos, jurados y algunas otras personas relacionadas con su caso de dinero para guardar silencio en Nueva York. Si lo vuelve a hacer, advirtió el juez, podría ser encarcelado.

Los fiscales habían alegado 10 violaciones, pero el juez de Nueva York Juan M. Merchán determinó que eran nueve. Trump miró fijamente la mesa frente a él mientras el juez leía el fallo, frunciendo ligeramente el ceño.

Fue una dura reprimenda a la insistencia del presunto candidato presidencial republicano de que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y un recordatorio de que es un acusado penal sujeto a las duras realidades del procedimiento judicial. Y la notable amenaza del juez de encarcelar a un ex presidente señaló que la ya precaria situación legal de Trump podría empeorar aún más dependiendo de su comportamiento durante el resto del juicio.

Merchán escribió que es “muy consciente y protector” de los derechos de la Primera Enmienda de Trump, “particularmente dada su candidatura al cargo de presidente de los Estados Unidos”.

“Es de vital importancia que los legítimos derechos de libertad de expresión del acusado no sean restringidos, que pueda hacer campaña plenamente para el cargo que busca y que pueda responder y defenderse contra ataques políticos”, escribió Merchán.

Aun así, advirtió que el tribunal no tolerará “violaciones deliberadas de sus órdenes legales y que, si es necesario y apropiado dadas las circunstancias, impondrá una pena de prisión”.

Con esa declaración, el juez se acercó al espectro de que Trump se convierta en el primer ex presidente de Estados Unidos tras las rejas.

‘Totalmente inconstitucional’

“Esta orden de silencio es totalmente inconstitucional”, dijo Trump mientras el tribunal levantaba su sesión después de un día que incluyó el testimonio de un abogado de Hollywood que negoció dos de los acuerdos de silencio en cuestión en el caso. “Soy el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos... y estoy sentado en un tribunal todo el día escuchando estas cosas”.

Trump está acostumbrado a tener acceso constante a su megáfono de las redes sociales para criticar a sus oponentes y decir lo que piensa. Después de que sus seguidores lo prohibieron en Twitter luego del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, Trump lanzó su propia plataforma, donde sus publicaciones no serían bloqueadas ni restringidas. Durante mucho tiempo ha tratado de distanciarse de los mensajes controvertidos que ha amplificado a sus millones de seguidores insistiendo en que son “sólo retuits”.

Pero sí tiene experiencia con órdenes de silencio, que también se impusieron en otros asuntos legales. Después de que se descubrió que había violado órdenes en su juicio por fraude civil, pagó más de $15 mil en multas.

Trump también está sujeto a una orden de silencio en su caso de interferencia criminal en las elecciones federales en Washington. Esa orden limita lo que puede decir sobre testigos conocidos o razonablemente previsibles en el caso y sobre el personal del tribunal y otros abogados, aunque un tribunal de apelaciones lo liberó para hablar sobre el fiscal especial Jack Smith, quien presentó el caso.

El fallo del martes en Nueva York se produjo al comienzo de la segunda semana de testimonios en el caso histórico, que involucra acusaciones de que Trump y sus asociados participaron en un plan ilegal para influir en la campaña presidencial de 2016 comprando y luego enterrando historias sórdidas. Los pagos fueron para un portero con una historia tórrida; la ex modelo de Playboy Karen McDougal, quien tenía acusaciones de tener una aventura, y a la actriz porno Stormy Daniels, quien alegó un encuentro sexual con Trump. Se declaró inocente y dice que todas las historias son falsas.

Trump eliminó, según lo ordenado, las publicaciones ofensivas de su cuenta Truth Social y del sitio web de su campaña y tiene hasta el viernes para pagar la multa. El juez también estaba sopesando otras supuestas violaciones de la orden de silencio por parte de Trump y escuchará los argumentos el jueves. También anunció que detendrá el juicio el 17 de mayo para permitir que Trump asista a la graduación de secundaria de su hijo Barron.

La que no

De las 10 publicaciones, la que Merchán dictaminó que no fue una violación se produjo el 10 de abril, una publicación que se refería a los testigos Michael Cohen y Daniels como “bolsas de mala calidad”. Merchán dijo que la afirmación de Trump de que estaba respondiendo a publicaciones anteriores de Cohen “es suficiente para” hacerle reflexionar sobre si la publicación fue una violación.

Merchán advirtió que la orden de silencio “no debe ser utilizada como espada en lugar de escudo por testigos potenciales” y que si las personas protegidas por la orden, como Cohen, continúan atacando a Trump “se vuelve evidente” que no necesitan protección de la orden de silencio.

Cohen, el ex abogado de Trump, ha dicho que se abstendrá de comentar sobre Trump hasta después de que testifique. El martes, dijo en un mensaje de texto a The Associated Press: “La decisión del juez Merchán aclara que este comportamiento no será tolerado y que nadie está por encima de la ley”.

En otros acontecimientos, el testimonio se reanudó el martes con un banquero que ayudó a Cohen a abrir cuentas, incluida una utilizada para comprar el silencio de Daniels. Los abogados de Trump han sugerido que los pagos tenían como objetivo proteger su nombre y el de su familia, sin influir en el resultado de las elecciones presidenciales.

Los miembros del jurado también comenzaron a escuchar a Keith Davidson, un abogado que representó a McDougal y Daniels en sus negociaciones con el National Enquirer y Cohen. Testificó que organizó una reunión en su oficina de Los Ángeles durante el verano de 2016 para ver si la empresa matriz del tabloide estaba interesada en la historia de McDougal. Al principio objetaron, diciendo que ella “carecía de pruebas documentales de la interacción”, testificó Davidson.

Pero el tabloide, a instancias del editor David Pecker, finalmente compró los derechos, y Davidson testificó que entendía (y McDougal prefería) que nunca se publicaría. Cuando se le preguntó por qué la empresa matriz del tabloide, American Media Inc., compraría una historia que no tenía intención de publicar, Davidson dijo que conocía dos razones.

“Una explicación que me dieron es que estaban tratando de convertir a Karen en una marca y no querían disminuirla”, dijo. “Y el segundo fue un entendimiento tácito de que había una afiliación entre David Pecker y Donald Trump y que AMI no publicaría esta historia, ninguna historia relacionada con Karen, porque perjudicaría a Donald Trump”.

‘Tremenda influencia’

En cuanto a Daniels, la filtración en octubre de 2016 de la cinta “Access Hollywood” de Trump de 2005, en la que Trump se jactaba de agredir sexualmente a mujeres sin pedir permiso, tuvo una “tremenda influencia” en la comerciabilidad de su historia. Antes de que el video se hiciera público, “había muy poco o ningún interés” en sus afirmaciones, dijo Davidson al jurado.

Se llegó a un acuerdo con el tabloide para la historia de Daniel, pero el Enquirer se echó atrás. Aunque Pecker testificó que había aceptado servir como “ojos y oídos” de la campaña de Trump ayudando a sofocar rumores y afirmaciones poco halagadoras sobre Trump y las mujeres, trazó el límite con Daniels después de pagar 180 mil dólares para recoger y sentarse en las historias. Davidson comenzó a negociar directamente con Cohen, subió el precio a 130 mil dólares y llegó a un acuerdo.

Pero Daniels y Davidson se frustraron a medida que pasaban las semanas y, en lugar del dinero, ella recibió excusas de Cohen sobre computadoras rotas, los “cortafuegos” del Servicio Secreto y la festividad judía de Yom Kippur.

“Pensé que estaba tratando de darle una patada al asunto hasta después de las elecciones”, dijo Davidson.

Si bien Cohen nunca dijo explícitamente que estaba negociando el acuerdo en nombre de Trump, Davidson sintió que la implicación era clara.

“Cada vez que hablé con Michael Cohen, se apoyó en su estrecha afiliación con Donald Trump”, dijo Davidson. Además, supuso que Trump “era el beneficiario de este contrato”.

El candidato presidencial republicano está acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación con los pagos de silencio. La evidencia detallada sobre transacciones comerciales y cuentas bancarias está preparando el escenario para el testimonio de Cohen, quien fue a una prisión federal después de declararse culpable en 2018 de violaciones al financiamiento de campañas y otros delitos.

Se espera que el juicio, el primero de los cuatro casos penales de Trump que se presentan ante un jurado, dure otro mes o más.