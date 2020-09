Pone Biden dos pies en el ring mientras Trump se tambalea

Associated Press

La campaña de no hacer daño de Joe Biden está tomando una ventaja más aguda a medida que su carrera con el presidente Donald Trump entra en la recta final y el titular, ahora a una semana de distancia del nivel alto de azúcar de la convención republicana, está nuevamente arremetiendo en respuesta a una nueva serie de controversias hechas por uno mismo, publicó CNN.

En la víspera del fin de semana del Día del Trabajo, Biden, en su segunda conferencia de prensa de la semana, reaccionó furiosamente a un informe de que Trump, en conversaciones privadas, describió a los soldados estadounidenses muertos en combate como 'perdedores'. Biden calificó las declaraciones de "absolutamente condenatorias" y pidió al presidente, si los detalles de la historia son ciertos, que se disculpe con las familias de los veteranos militares estadounidenses y muertos en la guerra.

Los supuestos comentarios, como se relataron por primera vez en The Atlantic el jueves, se han encontrado con una frenética avalancha de negaciones de la Casa Blanca y Trump personalmente, quien ha calificado el informe como un "engaño". Pero su prisa por socavar la historia, que no ha sido verificada de forma independiente por CNN, subraya el peligro político que Trump ve en el futuro y, al menos, su potencial para restar valor a sus esfuerzos por convertir esta elección en una elección partidista y no simplemente. un referéndum en sus primeros cuatro años.

Biden hizo que el tema, que podría frenar el apoyo de Trump con las familias militares y los veteranos, fuera personal durante un intercambio con los reporteros en Wilmington, Delaware, el viernes, recordando el historial de su difunto hijo, Beau.

"Mi hijo era asistente del fiscal de los Estados Unidos y se ofreció como voluntario para ir a Kosovo, cuando la guerra estaba en curso, como civil, no era un 'tonto'", dijo Biden, su rostro severo mientras martillaba el término ofensivo. . "Cuando mi hijo se ofreció como voluntario y se unió al ejército de los Estados Unidos como Fiscal General (de Delaware), fue a Irak durante un año, ganó la Estrella de Bronce y otros elogios, no era un 'tonto'".

En los meses transcurridos desde que ganó la nominación demócrata, Biden ha tratado de mantenerse alejado de los incendios de matorrales iluminados por Trump, en lugar de centrar sus críticas al presidente en el mal manejo de la administración de la pandemia de coronavirus. El número de muertos en el país ahora está aumentando a 200.000 y, según un modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, podría más del doble esa cifra en enero si Estados Unidos continúa en su camino actual.