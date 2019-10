Pompeo se siente frustrado y victimizado por controversia de juicio político

Washington.- El secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha frustrado cada vez más en las últimas semanas por la partida de altos funcionarios del Departamento de Estado y afirma que no pudo defender a la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, de una campaña de desprestigio contra ella, según tres fuentes familiarizadas con la situación.

Como parte de la investigación de juicio político en curso contra el presidente Donald Trump, Yovanovitch rindió testimonio ante el Congreso esta semana, diciendo que fue destituida injustamente debido a aseveraciones falsas presentadas por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.

Una de las fuentes dijo a CNN que Pompeo fue alertado de inquietudes internas y externas sobre los intentos de Giuliani para expulsar a Yovanovitch, pero Pompeo no actuó —le preocupaba involucrarse demasiado por miedo a descarrilar las relaciones de Estados Unidos con Ucrania y posiblemente llegar a sufrir el mismo destino de su ex colega John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump que fue despedido por no estar de acuerdo con el presidente.

En una carta enviada en la primavera, que no se había informado previamente, un puñado de ex embajadores de Estados Unidos en Ucrania instaron a los altos funcionarios del Departamento de Estado a tomar medidas y defender a Yovanovitch. Recibieron una respuesta de uno de los altos funcionarios más cercanos de Pompeo, el Consejero Ulrich Brechbuhl, diciendo que el mensaje había sido recibido y sería considerado.

Sin embargo, Pompeo no hizo nada y menos de dos meses después Yovanovitch fue retirada de su cargo a instancias de Trump.

La aparente elección de Pompeo de no poner barreras entre los funcionarios estatales y Giuliani ha sido objeto de escrutinio por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes, que están empeñados en aprender todo lo que puedan sobre lo que Pompeo sabía exactamente de los tratos de Giuliani. En entrevistas recientes, Pompeo se ha negado a responder a preguntas sobre el enredo de Giuliani en las relaciones de Ucrania con la administración.