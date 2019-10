Pompeo participó en llamada de Trump a mandatario ucraniano

Washington— El secretario de Estado Mike Pompeo participó en la llamada entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según le dijo una fuente a CNN.

The Wall Street Journal fue el primero en reportar que Pompeo también intervino en la llamada del 25 de julio entre los dos mandatarios.

CNN le solicitó al Departamento de Estado que comentara sobre el tema pero no ha recibido respuesta.

El único comentario público que Pompeo ha hecho fue la semana pasada cuando le preguntaron acerca de la denuncia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese momento dijo que no había leído todo el documento.

Cuando le preguntaron si él o su staff actuaron inadecuadamente, Pompeo respondió que todo lo que sabe es que “cada una de las acciones que fueron realizadas por los funcionarios del Departamento de Estado han sido totalmente apropiadas”.