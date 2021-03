Política migratoria pone en aprietos a demócratas

Washington— Los demócratas, que durante mucho tiempo han arruinado las políticas de inmigración de línea dura de la administración de Trump, se encuentran de repente en un difícil aprieto político.

La administración de Biden está respondiendo a una ola de niños que cruzan la frontera sur hacia Estados Unidos con algunas de las mismas tácticas que provocaron indignación moral de los demócratas cuando el expresidente Donald Trump los abrazó. Eso incluye acomodar a los niños en cárceles improvisadas, lo que incita a los republicanos a argumentar que los demócratas ahora son los que arrojan a los "niños en jaulas".

El momento deja a muchos demócratas con pocas opciones buenas. Hay pocas ganas de condenar al presidente Joe Biden en los mismos términos que Trump. Biden, después de todo, está presionando por una reforma migratoria masiva que incluya metas preciadas como un camino hacia la ciudadanía para millones y ha hablado de la necesidad de tratar a quienes ingresan a Estados Unidos con compasión.

Pero al adoptar una postura más suave, los demócratas y los defensores de la inmigración también corren el riesgo de ser tildados de hipócritas por el Partido Republicano.

“He optado por no permitirme hablar de mis sentimientos porque todavía hay estos centros de detención porque me enoja mucho, mucho”, dijo Amanda Elise Salas, una agente política demócrata en Texas, que trabajó para la campaña presidencial de Biden.

Salas dijo que entiende que "ese cambio viene poco a poco" y que los demócratas no tienen suficientes escaños en el Congreso para hacer de la agenda de inmigración de Biden una realidad inmediata. Pero agregó: "No tiene ningún sentido que no estemos viendo esto de una manera radical".

Trump expandió y fortificó los muros fronterizos al tiempo que defendía políticas de "tolerancia cero" que dificultaban la búsqueda de asilo en Estados Unidos e incluso separaron brevemente a padres e hijos inmigrantes.

Biden ha utilizado acciones ejecutivas para comenzar a hacer retroceder gran parte de eso, pero un plan radical que anunció en su primer día en el cargo para rehacer el sistema de inmigración se ha estancado en el Congreso. En cambio, la Cámara controlada por los demócratas aprobó el jueves dos proyectos de ley de menor escala que ofrecen un proceso para obtener la ciudadanía estadounidense para los inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños y extender el estatus legal a los trabajadores agrícolas y sus familias.

Ambas iniciativas ganaron algo de apoyo republicano, lo que ayudó a sus posibilidades en un Senado dividido 50-50. Pero los republicanos también han señalado que golpearán a Biden en cuestiones fronterizas para evitar que gane las elecciones de mitad de período de 2022.

El número de inmigrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos aumentó a casi 100 mil solo en febrero. Muchos de ellos eran niños sin sus padres, por lo que la administración de Biden ha reabierto una instalación de la administración de Trump en la remota Carrizo Springs, Texas, para albergarlos.