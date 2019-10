Policía que mató a afroamericano en su casa enviaba mensajes ofensivos

Dallas.- Cuando la exoficial de la Policía de Dallas rindió testimonio tras haber baleado fatalmente a un hombre afroamericano en su propio apartamento el año pasado, le dijo al jurado que fue el miedo, no el racismo, la que la llevó a apretar el gatillo, publicó The Washington Post.

“No se trata de odio”, según testificó en la corte el viernes. “Se trata de tener miedo”.

Pero después de que un jurado condenara a Amber Guyger, de 31 años, por asesinato el martes, los fiscales presentaron mensajes de texto enviados por la exoficial que la muestran haciendo declaraciones ofensivas.

Los fiscales utilizarán los mensajes de Guyger, sus publicaciones en las redes sociales y su registro disciplinario como oficial de la Policía para abogar por una sentencia más severa. El jurado decidirá su sentencia, que puede variar de cinco años en prisión a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

En los textos presentados después del veredicto, en una conversación con su compañero, el oficial Martin Rivera, Guyger se burla de los oficiales afroamericanos que trabajan para el Departamento de Policía de Dallas.

“¡Maldición, estoy en esta área con 5 oficiales negros distintos!” Rivera le dice en un mensaje de texto a Guyger el 9 de marzo del 2018: “No soy racista pero, maldición”.

Guyger responde a Rivera y agrega: “No soy racista, pero simplemente tienen una forma diferente de trabajar, y se nota”.

Durante un desfile del 2018 en el Día de Martin Luther King Jr. Guyger envió un mensaje de texto a otro oficial sobre su largo turno mientras los asistentes celebraban el legado del activista afroamericano por los derechos civiles.

“¿Hasta cuándo terminará esto jajaja?”, según se lee en un mensaje enviado a Guyger. Ella responde: “Cuando MLK esté muerto... oh, espera...”

Los fiscales también mostraron imágenes de publicaciones en Pinterest sobre armas y violencia que Guyger había guardado y comentado al respecto Una publicación mostraba una foto de un “minion” personajes de las películas de “Mi villano favorito” con la leyenda: “La gente es tan malagradecida. Nadie me da las gracias por tener la paciencia para no matarlos”. Guyger comentó sobre tener un arma en otro meme que decía: “Me visto toda de negro para recordarte que no te debes meter conmigo porque ya estoy lista para su funeral”.