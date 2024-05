Podría Trump enfrentar multa de más de 100 mdd tras auditoria

Washington.- El ex presidente Donald Trump podría enfrentarse a una factura de la oficina de rentas internas de Estados Unidos de más de 100 millones de dólares luego que una auditoría del gobierno confirme que evadió dos veces las pérdidas fiscales vinculadas a un rascacielos de Chicago, según un reporte de The New York Times y ProPublica que se basó en una auditoría de un año de duración y en archivos públicos.

Los hallazgos del reporte podrían de nuevo el foco en la carrera empresarial de Trump en un momento en que el presunto candidato republicano intenta recuperar la Casa Blanca tras perder en 2020.

Trump ha utilizado su prestigio como promotor inmobiliario y estrella de la televisión para construir un movimiento político, pero se ha negado a revelar públicamente sus declaraciones de impuestos, como han hecho otros candidatos presidenciales. Las declaraciones de impuestos que se le conocen proceden de reportes anteriores del Times y de una publicación de registros por parte de los demócratas de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes en 2022.

La campaña presidencial de Trump emitió un comunicado en nombre de su hijo Eric Trump en que afirmaba que la investigación del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “se resolvió hace años, sólo para volver a la vida una vez que mi padre se presentó a las elecciones. Confiamos en nuestra postura”.

Los registros fiscales citados por el informe indican que Trump dedujo dos veces pérdidas por el Trump International Hotel and Tower, inaugurado en 2009 cerca de las orillas del río Chicago que atraviesa el centro de esa ciudad.

Según el reporte, Trump declaró inicialmente unas pérdidas de 658 millones de dólares en sus declaraciones de 2008 bajo la premisa de que la propiedad se ajustaba a la definición del IRS de “sin valor” porque las ventas de condominios eran decepcionantes y el espacio comercial no se llenaba debido a la profunda recesión estadounidense.

Pero en 2010, indicó el informe publicado, Trump transfirió la tenencia de la propiedad a una sociedad titular diferente que también controlaba, utilizando el movimiento para ahorrar dinero en impuestos al reportar un adicional de 168 millones de dólares en pérdidas durante la siguiente década en la misma propiedad.

El informe no incluye ninguna actualización sobre el estado de la investigación del IRS desde diciembre de 2022, pero indica que Trump podría deber más de 100 millones de dólares, incluidas multas, si pierde la batalla de la auditoría.