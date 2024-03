Podría corte preservar el acceso a la mifepristona

En los argumentos de ayer martes, EU la Corte Suprema indicó que puede haber una mayoría de jueces dispuestos a preservar el acceso a la mifepristona, un fármaco común que induce el aborto. Este es el primer caso importante de la interrupción al embarazo que el tribunal superior ha escuchado desde que anuló Roe v. Wade en 2022.

El caso se presentó por primera vez en Amarillo, donde el juez federal conservador Matthew Kacsmaryk se puso del lado de grupos antiaborto hace casi un año que buscaban sacar la mifepristona del mercado. Posteriormente, el máximo tribunal congeló cualquier cambio en el estatus legal de la droga hasta que tuviera la oportunidad de escuchar el caso.

La Alianza para la Medicina Hipocrática, una organización de médicos antiaborto, presentó la demanda inicial en noviembre de 2022, afirmando que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no examinó adecuadamente la seguridad del medicamento antes de aprobarla en 2000 o relajar las restricciones en 2016 y 2022. En sus presentaciones, la FDA y los Laboratorios Danco, que producen mifepristona, señalan décadas de evidencia abrumadora que demuestra la seguridad y eficacia del fármaco.

Pero los argumentos ante los nueve jueces el martes se centraron principalmente en la cuestión de la legitimación activa, o si la Alianza para la Medicina Hipocrática ha demostrado suficientemente que sus miembros se ven perjudicados por la permanencia de la mifepristona en el mercado. Mientras que los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas parecían convencidos por las afirmaciones del grupo, los demás, incluidos algunos de los miembros conservadores del tribunal, cuestionaron repetidamente si los médicos que presentaron la demanda realmente habían tenido que tratar a pacientes que sufrían complicaciones médicas por tomar mifepristona.

Los jueces también cuestionaron si retirar el medicamento del mercado era realmente la respuesta a las preocupaciones de estos médicos.

Cronología del caso

Esto es exactamente contra lo que los grupos antiaborto han estado luchando, casi desde que se aprobó la mifepristona en 2000. Inicialmente, algunos de estos grupos presentaron una petición ciudadana impugnando la aprobación en 2002. La FDA no respondió hasta 2016, rechazando la petición en el mismo día anunció nuevas pautas que permiten que el medicamento se use durante las 10 semanas de embarazo, en lugar de las siete originales.

En 2019, la FDA aprobó una versión genérica de mifepristona y luego, en enero, después de flexibilizar algunos requisitos durante la pandemia, la agencia eliminó permanentemente el requisito de dispensación en persona, permitiendo que el medicamento se recete a través de citas de telesalud y se dispense en farmacias minoristas, y enviado por correo.

Los grupos antiaborto argumentan que todo esto fue inadecuado, a partir de la aprobación del año 2000.

El fallo de Kacsmaryk habría revocado la aprobación de la mifepristona y retirado del mercado en el país. Pero antes de que entrara en vigor, el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EU intervino, permitiendo que la mifepristona siguiera en el mercado, pero anulando algunas de las nuevas normas que permitían el suministro de mifepristona genérica y la prescripción por telemedicina. Fue entonces cuando la Corte Suprema intervino y dijo que nada cambiaría sobre las regulaciones de la mifepristona hasta que se resolviera el caso.

La Procuradora General de EU, Elizabeth Prelogar, argumentó el martes que el caso debería desestimarse porque los médicos que presentaron la demanda no pueden demostrar que se vieran perjudicados por la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA.

La Alianza para la Medicina Hipocrática ha presentado declaraciones juradas de siete médicos, tres de los cuales señalan circunstancias específicas en las que se les pidió que trataran a pacientes que estaban experimentando complicaciones por el aborto con fármacos. Varios de los jueces se centraron en por qué esos médicos no reclamaron protecciones de conciencia, que protegen a los proveedores médicos de brindar atención que viole sus creencias firmemente arraigadas.

Erin Hawley, asesora jurídica principal de Alliance Defending Freedom, dijo que los médicos que representan pueden enfrentarse a una situación de emergencia en rápida evolución en la que deben “elegir entre ayudar a una mujer con una condición que amenaza su vida o violar su conciencia”.

Alito cuestionó repetidamente la afirmación de Prelogar de que los médicos no tienen capacidad para impugnar la aprobación de la FDA y preguntó si alguien tendría capacidad legal para impugnar a la agencia. Presentó varios escenarios hipotéticos (un paciente perjudicado por un medicamento, un médico obligado a tratar a alguien con complicaciones) y preguntó a Prelogar si esas situaciones generarían capacidad legal para entablar una demanda.

“Creo que con respecto a estos cambios regulatorios, es difícil identificar a alguien que tenga capacidad para demandar”, respondió Prelogar.

“Su argumento es que no importa si la FDA violó flagrantemente la ley, no hizo lo que debería haber hecho o si puso en peligro la salud de las mujeres”, preguntó Alito. “Es una lástima. Nadie puede demandar ante los tribunales”.

Prelogar no estuvo de acuerdo y dijo que si “un medicamento realmente produjera consecuencias para la seguridad”, habría vías para plantear esas preocupacione. Jessica Ellsworth, abogada de Danco, señaló en su respuesta que las compañías farmacéuticas enfrentan con frecuencia demandas relacionadas con sus productos.

Lo que es “revolucionario” de este caso, dijo Ellsworth, es que lo presentan “individuos que no usan este producto, no recetan este producto y tienen el derecho de conciencia de no tratar a nadie que haya tomado este producto”, que quieren “evitar que alguien más lo use de acuerdo con el criterio científico considerado de la FDA”.

En los argumentos del martes, la juez Ketanji Brown Jackson le preguntó a Ellsworth su opinión sobre los jueces que anulan el precedente establecido de la agencia.

“Los jueces no son... expertos en estadísticas”, dijo Ellsworth. “No son expertos en la metodología que se utiliza en los estudios científicos para los ensayos clínicos. Es por eso que la FDA tiene cientos de páginas de análisis en el registro de lo que mostraron los datos científicos, y los tribunales simplemente no están en condiciones de analizarlo y cuestionarlo”.

Los argumentos estuvieron plagados de críticas al proceso seguido por Kacsmaryk para decidir este caso, tanto por parte de los jueces como de los abogados que defendieron la aprobación de la mifepristona. Ellsworth señaló que varios de los estudios citados por Kacsmaryk han sido retractados desde entonces. Gorsuch planteó este caso como un ejemplo de una reciente “serie de mandamientos judiciales universales”, en la que jueces inferiores de un estado emiten fallos que bloquean una ley o revierten una regulación para todo el país.

Se espera que la Corte Suprema se pronuncie antes de que finalice su mandato en junio.