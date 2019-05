Podrán usar esperma congelado de hijo fallecido para crear nieto

Meses después de que el cadete de la Academia Militar de Estados Unidos, Peter Zhu, muriera por las lesiones sufridas en un accidente de esquí, y perdió lo que sus padres dijeron que era su sueño de tener hijos propios, un juez dictaminó que sus padres pueden usar su esperma congelado para crear un niño, publicó The Washington Post.

El juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, John Colangelo, dictaminó la semana pasada que los padres de Zhu, Yongmin y Monica Zhu, pueden decidir qué hacer con el esperma de su hijo, incluso si lo usan para “fines procreativos”. Los padres presentaron una petición judicial en marzo para recupere el esperma de su único hijo antes de que lo retiren del soporte vital, llamándolo su "única oportunidad de cumplir los deseos de Peter y preservar su increíble legado" y continuar con el nombre de la familia.

"En este momento, el Tribunal no impondrá restricciones sobre el uso que los padres de Peter pueden poner en última instancia sobre el esperma de su hijo, incluido su potencial para fines procreativos", escribió el juez en su fallo. “Hasta donde la Corte puede discernir, ninguna de estas restricciones está obligada por la ley de Nueva York o federal. Sin embargo, eso no quiere decir que los Peticionarios no necesiten superar ciertos obstáculos o enfrentar importantes cuestiones residuales si deciden utilizar el esperma de Peter con fines reproductivos ".