¿Podrá Donald Trump hacerse con la nominación la próxima semana?

Nueva York.- La temporada de primarias está a punto de acelerarse, con tres asambleas electorales y primarias este fin de semana, otra el lunes y luego el Supermartes, cuando los votantes de las primarias en 15 estados emitirán sus votos.

Las encuestas sugieren que es muy probable que el ex presidente Donald Trump gane la mayoría de estas contiendas, si no todas. Si esas previsiones se mantienen, Trump tendrá casi asegurada la nominación republicana, pero no del todo.

Hablé con Nate Cohn, analista político jefe de The New York Times, sobre cuándo podría asegurarse la nominación de Trump. (En el lado demócrata, ninguno de los oponentes de Biden en las primarias -Dean Phillips o Marianne Williamson- ha ganado un solo delegado ni parece dispuesto a hacerlo, así que no hay que hacer verdaderas cuentas).

Nate, ¿cuáles son los fundamentos de las matemáticas de los delegados?

Los fundamentos son simples: Un candidato necesita ganar la mayoría de los 2 mil 429 delegados de la Convención Nacional Republicana para convertirse en el candidato del partido. Los delegados se otorgan estado por estado, según los resultados de las primarias y los caucus.

La parte complicada es que las reglas republicanas permiten a los estados decidir cómo otorgar sus delegados, y adoptan enfoques muy diferentes: desde otorgarlos proporcionalmente en función de la cuota de votos de un candidato hasta permitir que un candidato reciba todos los delegados si gana en todo el estado.

¿Podría Trump hacerse con la nominación el Supermartes?

Está cerca, pero la respuesta es no. Al final del Supermartes, poco menos de la mitad de los delegados a la convención republicana habrán sido otorgados, por lo que, técnicamente, no es posible que un candidato gane la mayoría para entonces. Por si fuera poco, Nikki Haley y Ron DeSantis ganaron suficientes delegados en Iowa, Nuevo Hampshire y otros estados tempranos para evitar que Trump se imponga incluso si arrasara en todos los estados del Supermartes.

¿Cuáles son los posibles escenarios del Supermartes?

Si las encuestas están en lo cierto, sólo hay un escenario: Trump se encuentra a poca distancia de la nominación.

En estos momentos, las encuestas nacionales le otorgan casi el 80% de los votos, lo que le daría la mayoría de los delegados, independientemente de las reglas exactas de cada estado. Mejor aún para él, muchos estados -incluido California- otorgan todos sus delegados al ganador si supera el 50% de los votos, como se espera que haga Trump. Hay algunos estados del Supermartes que otorgan sus delegados de forma proporcional, pero Trump seguiría ganando casi todos los delegados si le va tan bien como sugieren las encuestas.

Trump podría ganar fácilmente más del 90% de los delegados disponibles el Supermartes.

¿Cuándo podría conseguir la nominación y qué tendría que ocurrir?

Matemáticamente, la fecha más próxima posible es el 12 de marzo, cuando votarán Georgia, Hawai, Mississippi y Washington.

Eso sería difícil de conseguir, pero dado lo bien que le va en las encuestas, es difícil descartarlo sin un análisis muy detallado. Después de todo, si Haley no logra superar el 20% de los votos, es posible que ni siquiera reciba delegados en los estados donde las reglas se lo ponen relativamente fácil.

Si no lo consigue entonces, ¿cuándo podría hacerlo?

Siendo más realistas, Trump lo lograría el 19 de marzo, cuando Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio emitan su voto.

Puedes seguir el recuento de delegados aquí a medida que se desarrolla la carrera.