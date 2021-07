Pocos casos de fraude electoral en Arizona reducen los reclamos de Trump

Phoenix— Oficiales electorales de condado de Arizona han identificado menos de 200 casos posibles de fraude electoral en más de 3 millones de votos que fueron emitidos en la elección presidencial del año pasado, reduciendo los reclamos del expresidente Donald Trump de que le robaron la elección, aunque sus aliados siguen disputando la revisión de votos en el condado más populoso del estado.

Una investigación realizada por The Associated Press encontró 182 casos en donde los problemas fueron lo suficientemente claros que los oficiales los enviaron a los investigadores para una revisión exhaustiva.

Hasta este momento, sólo cuatro casos han dado lugar a que se finquen cargos, incluyendo aquellos identificados en otra investigación estatal. Nadie ha sido acusado y ningún voto fue contado dos veces.

Aunque es posible que haya más casos que pudieran surgir, las cifras ilustran la poca plausibilidad en los reclamos de Trump de que hubo fraude e irregularidades en Arizona que le costaron obtener los votos electorales del estado.

En los últimos resultados certificados y auditados, Biden ganó 10 mil 400 votos más que Trump, de un total de de 3.4 millones de sufragios.

Los hallazgos de The Associated Press se alinean a anteriores estudios que muestran que los fraudes electorales son raros. Se han implementado numerosas protecciones en el sistema no sólo para impedir el fraude sino para detectarlo cuando ocurre.