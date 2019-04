Planteó Trump que militares dirigieran centros de detención de migrantes

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió la posibilidad de que el Ejército construyera campamentos de detención para migrantes en la ciudad y dirigirlos, según fuentes citadas por la cadena NBC News.

Durante la reunión, los funcionarios discutieron si los militares podrían dirigir legalmente los campos una vez que los migrantes estuvieran alojados, una medida poco probable por la ley, la cual le prohíbe a los soldados interactuar directamente con los migrantes.

En el marco del endurecimiento de la misión en la frontera, Trump ha buscado la participación de más elementos del Ejército para las labores de vigilancia y reforzamiento.

Miles de tropas están actualmente desplegadas a lo largo de la frontera con México y comúnmente están encargadas de reforzar con alambre de púas las barreras.

El Secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, quien acudió a la reunión citada por NBC, dijo estar dispuesto a apoyar en la misión, siempre y cuando se encuentre dentro de la ley.

Entre los proyectos propuestos en la reunión destacaron la realización de evaluaciones de la tierra antes de la construcción de los campamentos, los cuales podrían estar ubicados en El Paso y Donna, en Texas.

Asimismo, utilizarían las evaluaciones ante de la construcción de un nuevo centro de procesamiento central para migrantes en El Paso.

La creación de este centro fue anunciada el mes pasado, el cual sería utilizado para detener temporalmente a los migrantes que llegan, muchos de los cuales están siendo liberados en El Paso debido a la falta de espacio para su detención.

El centro sería similar al que se usa actualmente en McAllen, donde niños migrantes fueron mantenidos en áreas similares a jaulas, algo duramente criticado en medios internacionales, mientras que la política de separación de familias de Trump estuvo vigente.

Estas "ciudades carpa" albergarían a los migrantes mientras que los centros de detención continúan sus operaciones.

Por otra parte, la idea de que los militares dirijan estos centro surgió como una sugerencia, pero la acción podría violar la ley.

Si bien se ha discutido un aumento en los elementos del Ejército, no se han mencionado números específicos.

Un oficial de la Patrulla Fronteriza que habló bajo condición de anonimato dijo que los militares permitirían una construcción más rápida que cualquier empresa privada, las cuales podrían protestar o demorar el proceso.

La reunión citada por la NBC se produjo a pocos días de que Trump asegurara que aumentaría la presencia de militares en la frontera con México.

"Voy a tener que llamar a más militares, Nuestro militares, no se olviden, no pueden actuar como lo haría un militar, porque si se pusieran muy bruscos todos se volverían locos", dijo el Mandatario.