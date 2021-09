Planearía Biden vacunar al 70% de la población mundial en un año

Washington— El presidente estadounidense, Joe Biden, utilizará la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para establecer un objetivo de vacunar completamente contra Covid-19 al 70 por ciento de la población mundial dentro de un año, según borradores de documentos de la Casa Blanca.

Biden convocó a una cumbre mundial virtual sobre la pandemia, cuando los jefes de estado se reúnen para la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. Las invitaciones a los líderes mundiales se enviaron la semana pasada, según una persona con conocimiento de los planes. El lunes se enviaron otras invitaciones por email.

La invitación, obtenida por The New York Times, dijo a los participantes que Biden "llamaría a los jefes de estado, jefes de Gobierno y organizaciones internacionales, líderes empresariales, filantrópicos y no gubernamentales a unirse para comprometerse a poner fin a la pandemia de Covid-19". Se incluía un borrador en el que se detallaban las metas específicas para llegar a ese objetivo.

El objetivo del 70 por ciento "es ambicioso pero consistente con las metas existentes", dice el borrador del documento. En junio, los jefes del Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio establecieron el objetivo de vacunar al 60 por ciento de la población mundial para mediados de 2022.

Biden también pedirá que los países "con capacidades relevantes" compren o donen mil millones de dosis adicionales de vacunas contra el Covid-19, además de las dos mil millones que ya han sido prometidas por las naciones ricas.

El borrador pide también que los líderes mundiales pongan a disposición 3 mil millones de dólares en 2021 y 7 mil millones de financiamiento "para la preparación y administración de vacunas, la lucha contra la vacilación y la adquisición de suministros auxiliares".

El mandatario estadounidense ha enfrentado fuertes críticas por parte de activistas y expertos de salud pública que denuncian que no está cumpliendo su promesa de hacer de Estados Unidos el "arsenal de vacunas" del mundo. Sus críticos dicen que es necesario expandir los esfuerzos mundiales de vacunación para proteger no sólo al mundo, sino también a la seguridad nacional y la salud y la seguridad de los estadounidenses.