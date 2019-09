Planean demócratas votación sobre juicio político a Trump

Washington— El Comité Judicial de la Cámara de Representantes planea votar esta semana para formalizar los procedimientos para una creciente investigación de destitución, aclarando a sus autoridades investigadoras y otorgando al presidente Trump un nuevo debido proceso, según muestra un proyecto de resolución.El Comité Judicial tomó medidas similares en las décadas de los setentas y noventas cuando realizó investigaciones de juicio político contra los presidentes Richard M. Nixon y Bill Clinton. Ahora, como entonces, los demócratas creen que la resolución, una copia de la cual fue revisada por The New York Times, permitirá al panel acelerar su trabajo y potencialmente obtener más información de la que podría obtener sobre casos de posible obstrucción de la justicia y abusos de poder de parte de Trump.Este nuevo paso también tiene un peso simbólico muy significativo.Aunque el comité ya informó a los tribunales federales y al público que se encuentra en medio de una investigación de destitución a gran escala, la resolución de tres páginas será la primera vez que los legisladores hayan votado a tal efecto. Los líderes del comité esperan que la medida envíe una señal al Congreso y a la Casa Blanca de que su investigación no solo está avanzando sino que se está intensificando, incluso cuando el grupo general del Partido Demócrata sigue dividido sobre los méritos de votar en última instancia para destituir a Trump.Según los planes de investigación del comité, los nuevos procedimientos podrían ser puestos a prueba rápidamente en las próximas semanas.