Planean demócratas siguiente fase de la destitución

Washington— Los demócratas de la Cámara están preparando una nueva oleada de citatorios de cara al rechazo de la administración de Trump para colaborar con su investigación sobre el juicio político del presidente, en medio de un nuevo debate dentro de su partido sobre llevar a cabo la votación para autorizar formalmente la investigación para evitar la mofa de la Casa Blanca, de acuerdo a una fuente demócrata, publicó CNN.

Debido a la carta que envió la Casa Blanca en la que se rehúsa a colaborar con su indagatoria, los demócratas ya no harán interrogatorios voluntarios con la mayoría de los testigos.

Ahora, los demócratas están amenazando con enviar citatorios a los colaboradores de Rudy Giuliani y están considerando citar a los actuales funcionarios del Departamento de Estado, incluyendo a la ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania, Marie Yovanovitch.

Ella está programada para ser interrogada este viernes, aunque existen nuevas preocupaciones de que no acudirá, tomando en cuenta que sigue siendo empleada del Departamento de Estado y podría enfrentar la crítica interna si lo hace voluntariamente.