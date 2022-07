Planea renunciar al Cabildo jefe de policía de las escuelas de Uvalde

Uvalde.- Pete Arredondo, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley que la policía estatal dijo que fue el principal responsable de una respuesta defectuosa al tiroteo en la escuela primaria de Uvalde en mayo, planea renunciar al Concejo Municipal de Uvalde.

Arredondo, el jefe del departamento de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, había sido elegido miembro del cabildo unas semanas antes del tiroteo del 24 de mayo que mató a 19 niños y dos maestros. Prestó juramento en secreto y no ha asistido a ninguna de las reuniones del consejo desde entonces.

The Uvalde Leader-News informó sobre la decisión de Arredondo de renunciar, que The Texas Tribune no pudo confirmar de inmediato.

"Después de mucha consideración, lamento informar a quienes votaron por mí que he decidido renunciar como miembro del concejo municipal del Distrito 3. El alcalde, el concejo municipal y el personal de la ciudad deben continuar avanzando sin distracciones. Siento que esta es la mejor decisión para Uvalde”, dijo Arredondo al periódico.

Una declaración no firmada de la ciudad de Uvalde el sábado por la tarde decía que los funcionarios se enteraron de las intenciones de Arredondo a través del artículo de Leader-News.

“Si bien es lo correcto, nadie de la Ciudad ha visto una carta o cualquier otra documentación de su renuncia, ni ha hablado con él”, se lee en parte en el comunicado.

Si Arredondo renuncia formalmente, los estatutos de la ciudad dictan que los votantes elegirían su reemplazo en una elección especial.

El distrito escolar colocó a Arredondo en licencia administrativa el 22 de junio, un día después de que el director del Departamento de Seguridad Pública, Steve McCraw, dijera a un comité del Senado estatal que los agentes de policía bajo el mando de Arredondo podrían haber detenido el tiroteo a los pocos minutos de llegar, pero inexplicablemente decidieron no hacerlo.

En una larga entrevista con The Texas Tribune a principios de junio, Arredondo sostuvo que él no era el comandante del incidente y nunca ordenó que los oficiales se retiraran.

No está claro si Arredondo tiene la intención de renunciar como jefe de policía del distrito escolar. Una portavoz del distrito se negó a comentar. El abogado de Arredondo no respondió.