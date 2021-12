Planea CDC endurecer pruebas Covid para viajes a Estados Unidos

Washington.- El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades planea endurecer las pruebas de coronavirus y la detección de los viajeros internacionales a Estados Unidos, al exigirles que proporcionen un resultado negativo de una prueba realizada dentro de las 24 horas anteriores a la salida, dijo un portavoz de la agencia este martes por la noche.

La medida para fortalecer el régimen de pruebas refleja una creciente preocupación por la variante Ómicron, una forma altamente mutada del virus que fue documentada por primera vez por investigadores en Sudáfrica y detectada en más de una docena de países de todo el mundo.

"El CDC está trabajando para modificar el orden de prueba global actual para viajes a medida que aprendemos más sobre la variante Ómicron; una orden revisada acortaría el cronograma de las pruebas requeridas para todos los viajeros aéreos internacionales a un día antes de la salida a los Estados Unidos”, dijo el portavoz Jason McDonald.

“Esto refuerza los protocolos ya sólidos para los viajes internacionales, incluidos los requisitos para que los viajeros extranjeros estén completamente vacunados”, agregó.

Ayer por la mañana, un alto funcionario de la administración dijo que los funcionarios de salud estaban examinando si las pruebas actuales, que permiten a las personas completamente vacunadas realizar una prueba hasta tres días antes de partir en un vuelo a Estados Unidos, eran lo suficientemente estrictas. No estaba claro si la nueva regla de 24 horas requeriría un PCR o una prueba de antígeno.

El presidente Biden ha dicho que anunciará este jueves sus planes para mejorar la lucha contra la pandemia. No está claro si anunciará requisitos de pruebas más estrictos para los viajeros internacionales, que fueron reportados por primera vez por The Washington Post, durante el discurso del jueves. McDonald no ofreció un cronograma para la acción del CDC.

Mientras tanto, dijo McDonald, el CDC continúa recomendando que todos los viajeros se hagan una prueba de coronavirus de tres a cinco días antes de su llegada a Estados Unidos. Los viajeros no vacunados deben aislarse y ponerse en cuarentena durante siete días después de su llegada, incluso si dan negativo en la prueba.