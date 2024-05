Plan de Meta para ganar en IA: regalar tecnología

Monterrey, México.- Mark Zuckerberg tiene un plan inusual para ganar la carrera de la Inteligencia Artificial (IA): regalar la tecnología de su empresa, destacó The Wall Street Journal.

Como muchos de sus rivales, Meta Platforms está gastando decenas de miles de millones de dólares en chips de computadora de alta gama, científicos informáticos de primer nivel y gigawatts de electricidad para hacer las herramientas de IA más poderosas que pueda.

Pero a diferencia de cualquiera de sus rivales, Zuckerberg está regalando el fruto de esa inversión: los chatbots más avanzados de Meta y la tecnología que los impulsa, resaltó el Journal.

Detrás de la estrategia está la apuesta de que hacer que la nueva tecnología más novedosa de Silicon Valley sea gratuita hará bajar los precios de los competidores y difundirá la versión Meta de IA de manera más amplia, dando a Zuckerberg más control sobre la forma en que las personas interactuarían con las máquinas en el futuro.

"Lo que no quieres en una situación como ésta es que otras personas sean dueñas de la tecnología única a la que no tienes acceso", sostuvo Jerome Pesenti, ex vicepresidente de IA de Meta y ahora fundador de Sizzle AI.

Meta sintió el costo de no controlar su propio destino cuando Apple decidió en el 2021 cortar su capacidad de recopilar datos sobre sus usuarios sin pedir permiso, algo en lo que Meta había confiado para orientar anuncios.

La compañía recibió un impacto de más de 10 mil millones dólares en ingresos en el 2022 como resultado directo y sus acciones se desplomaron 26 por ciento.

El diario señaló que para que la estrategia de obsequio de IA funcione, Meta debe lograr que sus miles de millones de usuarios busquen esos servicios gratuitos de IA de la misma manera que acudieron en masa a Facebook, Instagram y WhatsApp.

El esfuerzo por atraer a los usuarios a un producto de IA gratuito se volvió más competitivo la semana pasada luego de que OpenAI lanzó GPT-4o, una versión de asistente conversacional de su exitoso modelo de IA que pretende regalar.

Google lanzó nuevas versiones de modelos de IA gratuitos que llama Gemma.

A algunos competidores y funcionarios gubernamentales les preocupa que al hacer que algunas de las herramientas de IA más avanzadas estén disponibles gratuitamente, Meta podría ayudar a adversarios y hackers.

Meta afirma que incluye límites sobre cómo se pueden usar sus modelos "Llama" con su licencia de código abierto y ha agregado barreras técnicas que limitan cómo responderá el modelo a ciertas consultas.

Una ventaja de lanzar sus modelos "Llama" de forma gratuita es que Meta puede observar a toda una comunidad de desarrolladores de código abierto perfeccionando la herramienta y luego integrar esas mejoras.

Otra es que es una herramienta de contratación para los mejores investigadores de IA.