Piden 'perdón' a AMLO por estancias

Ciudad de México— Maestras y encargadas de estancias infantiles pidieron "perdón" al Presidente Andrés Manuel López Obrador por las molestias que motivaron al Gobierno a cerrarles los recursos.

"Ayer fue tema muy polémico el tema del perdón, creo que el Presidente está ávido de escuchar un perdón: señor Presidente, perdónenos a las 9 mil 500 responsables de las estancias infantiles", dijo Sandra Torres, encargada de una estancia en la CDMX durante una conferencia en el Senado.

"Perdónenos por querer vivir en armonía, por querer tener un trabajo digno, por querer ser mujeres emprendedoras y dar oportunidades de trabajo, porque nosotras damos empleo y apoyamos a las madres que salen a trabajar, el 40 por ciento de las madres que salen a trabajar nos dejan a resguardos a sus hijos; discúlpenos por eso, Presidente", afirmó.

Un grupo de encargadas y maestras de la CDMX y el Edomex acudieron a la conferencia en compañía del senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, para dar a conocer que 87 Estancias mexiquenses lograron un amparo contra el cierre de recursos.

Torres retomó así la petición del Presidente López Obrador al Rey Felipe VI de España de que se disculpe públicamente por los abusos cometidos por la Corona durante la Conquista.

"Discúlpenos por estar enfocados en los niños que tienen de 1 a 4 años, porque queremos un futuro mejor para ellos, porque son los años más peligrosos y más importantes para el crecimiento de un ser humano; o creamos un monstruo o creamos un ser humano. ¿Y qué cree? Nosotros creemos que México se merece muchos seres humanos hermosos y estamos creyendo en ellos", dijo.

"Perdónenos por querer tener un mejor futuro para estos niños, porque, en lugar de que nos digan que quieren ser rateros como sus papás, queremos que los niños sean seres humanos que vivan dignamente, que vean un futuro, que pueden tener otras posibilidades".

Rodeada de decenas de maestras, Torres consideró que la actual Administración ha manifestado un desprecio hacia las mujeres.

"Perdónenos por ser mujeres, porque tal pareciera que el género femenino no es de importancia, perdónenos por no ser agachonas, por ser guerreras, por estar aquí.

"Aquí estamos y no nos rajamos, perdónenos, señor Presidente", concluyó.

El senador García celebró que alrededor de mil 900 estancias se han amparado.