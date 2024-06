Piden mantener orden de silencio contra Trump hasta que sea sentenciado

The New York Times | Donald Trump, ex presidente de EU y aspirante a la presidencia por el Partido Republicano

Nueva York.- La fiscalía de Manhattan instó el miércoles a un juez a mantener la orden de silencio contra Donald Trump en su causa penal de dinero a cambio de silencio, al menos hasta que el expresidente sea sentenciado en julio, en oposición a la solicitud de la defensa de levantar las restricciones tras ser declarado culpable de delitos graves la semana pasada. El fiscal auxiliar de distrito, Matthew Colangelo, dijo en una carta al juez, Juan M. Merchan, que la fiscalía se opone a cualquier suspensión de la orden de silencio, que prohíbe a Trump comentar sobre los testigos, miembros del jurado y otras personas ligadas al caso — pero no sobre el juez. El tribunal "tiene la obligación de proteger la integridad de este proceso y la administración imparcial de la justicia al menos hasta la audiencia de sentencia y la resolución de cualesquier mociones posteriores al juicio", escribió Colangelo. El martes, los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, le pidieron a Merchan que suspendiera la orden de silencio, argumentando que no había nada que justificara "las continuas restricciones de los derechos del presidente Trump según la Primera Enmienda" ahora que el juicio ha terminado. Al emitir la orden de silencio en marzo, Merchan observó que la fiscalía la pidió "por la duración del juicio". Sin embargo, Colangelo argumentó que la orden "se basó no solo en la necesidad de evitar amenazas a la imparcialidad del juicio mismo" sino también "en la obligación (del juez) de evitar un daño real a la integridad" del caso. Colangelo dijo que los fiscales están a favor de que ambas partes presenten ante el tribunal argumentos por escrito sobre el tema de la orden de silencio en las próximas semanas — un paso que, si Merchan lo aprueba, mantendrá las restricciones en vigor al menos casi hasta fines del mes. Se dejó un mensaje a Blanche solicitando sus comentarios.