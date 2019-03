Piden demócratas informe completo de Mueller

Washington.- Los demócratas están presionando para que se divulgue por completo el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de Rusia y prometen usar poderes de citación y otros medios legales si es necesario para obtenerlo.

Se espera que el secretario de Justicia William Barr difunda este domingo un primer adelanto de las conclusiones de Mueller, dijo gente al tanto del tema, en lo que los legisladores anticipan que podría ser un día de recuento de los dos años de investigación sobre Donald Trump y los esfuerzos rusos para que el presidente resultara ganador en las elecciones. Desde que recibió el informe el viernes, Barr está decidiendo cuánto verán el Congreso y el público.

Los demócratas están en un punto crítico sobre la posibilidad de que se retenga cierta información.

``Sospecho que encontraremos palabras de transparencia que serán huecas, que de hecho lucharán para asegurarse de que el Congreso no obtenga esta evidencia subyacente``, dijo el domingo en el programa ``This Week`` de la cadena ABC el legislador por California Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Según él, el plan es pedir información y si eso se niega, se harán ``citaciones, llevaremos a las personas ante el Congreso. Y sí, lo procesaremos en el tribunal si es necesario para obtener esta información".

Desde Florida, Trump despertó el domingo de un inusual silencio de casi dos días en Twitter enviando el mensaje: ``¡Buenos días, que tenga un gran día!". Luego siguió con su conocido lema: ``¡Devolvamos la grandeza a Estados Unidos!".

Incluso con los detalles aún en secreto, que el viernes concluyeran 22 meses de investigación sin acusaciones adicionales por parte de Mueller fue una buena noticia para algunos en la órbita de Trump que temían que una ronda final de cargos pudiera apuntar a más asociados del mandatario o miembros de su familia.

Sin importar los hallazgos del informe, la investigación ya iluminó el asalto ruso al sistema político estadounidense, mostró que la campaña de Trump estaba ansiosa por explotar la liberación de correos electrónicos demócratas pirateados para afectar a la demócrata Hillary Clinton y expuso mentiras de los asesores de Trump para cubrir sus contactos relacionados con Rusia.

El legislador demócrata Jerrold Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que los demócratas no esperarán mucho tiempo para que el Departamento de Justicia entregue toda la información sobre la investigación de si la campaña de Trump en 2016 se coordinó con Rusia para influir en la elección y si el presidente luego trató de obstruir la investigación.

``No serán meses``, dijo en el programa ``State of the Union" de CNN. Cuando se le preguntó si aún creía que Trump obstruía la justicia, indicó que ha habido obstrucción, pero ``si es criminal, es otra cuestión".

Barr y el vicefiscal Rod Rosenstein, quien nombró a Mueller en 2017 y supervisó gran parte de su trabajo, analizaron el informe el sábado, entregado por Mueller el viernes.

La Casa Blanca buscó tomar distancia y el domingo dijo que no ha sido informada sobre el reporte. Trump califica la pesquisa de ``caza de brujas". El sábado estuvo jugando golf en Florida y estuvo inusualmente callado en Twitter.

Barr ha dicho que quiere dar a conocer todo lo que pueda bajo la ley. Esa decisión le requerirá evaluar el protocolo del Departamento de Justicia de no divulgar información negativa sobre personas que no están acusadas pese al extraordinario interés público en una investigación criminal sobre el presidente y su campaña.

En una posible anticipación de los enfrentamientos que se vienen entre el Departamento de Justicia y el Congreso, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una carta dirigida a los representantes que el resumen sobre las conclusiones era ``insuficiente". Más tarde, Pelosi les dijo a los demócratas en una conferencia telefónica que rechazaría cualquier tipo de información clasificada sobre el informe y que la información debe ser proporcionada al Congreso de manera que permita a los legisladores discutirlo públicamente.

La conclusión de la investigación de Mueller no elimina el peligro legal para el presidente.

Trump enfrenta una investigación por separado del Departamento de Justicia de Nueva York sobre pagos que hizo durante la campaña electoral a dos mujeres que dicen haber tenido relaciones sexuales con él años antes de la elección. Además, su ex abogado Michael Cohen lo implicó en una posible violación de las finanzas de campaña. Cohen ha dicho que Trump le pidió arreglar las transacciones. Fiscales federales, también en Nueva York, están investigando las contribuciones extranjeras hechas al comité inaugural del presidente.