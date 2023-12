Piden abogados de Trump a CS no interferir

Washington.- Los abogados del ex presidente Donald Trump instaron ayer miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos a retirarse de una disputa sobre si puede ser procesado por cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020.

El equipo del fiscal especial Jack Smith instó la semana pasada al tribunal superior del país a aceptar y considerar rápidamente las afirmaciones de Trump de que disfruta de inmunidad procesal como expresidente. La inusual solicitud de un fallo rápido parecía diseñada para evitar retrasos que pudieran posponer el juicio del favorito de las primarias presidenciales republicanas de 2024, que actualmente comenzará el 4 de marzo, hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año.

Pero los abogados de Trump dijeron a la Corte Suprema que no había razón para abordar el asunto ahora, especialmente porque un tribunal inferior de apelaciones en Washington ya está considerando la misma cuestión y ha programado sus alegatos para el 9 de enero.

“La importancia no requiere automáticamente velocidad. En todo caso, lo contrario suele ser cierto. Cuestiones novedosas, complejas, delicadas e históricas –como la existencia de inmunidad presidencial frente al procesamiento penal por actos oficiales– exigen una deliberación más cuidadosa, no menos”, escribieron los abogados de Trump.

Mientras el expresidente enfrenta cuatro casos penales y 91 cargos por delitos graves mientras busca recuperar la Casa Blanca, un aspecto central de su estrategia de defensa ha sido tratar de retrasar los procesamientos, incluso hasta después de las elecciones, para evitar que interfieran con su candidatura. Al instar a la Corte Suprema a aplazar la consideración de la cuestión de la inmunidad, los abogados defensores buscan evitar una respuesta rápida y definitiva que podría llevar el caso a juicio a principios del próximo año.

También dijeron que el impulso del fiscal especial para llevar el caso a juicio rápidamente crea la apariencia de una motivación política: “para garantizar que el presidente Trump –el principal candidato republicano a la presidencia, y la mayor amenaza electoral para el presidente Biden– se enfrente a un mes de un largo juicio penal en el apogeo de su campaña presidencial”.

Una cuestión separada ante el tribunal es el argumento de Trump de que no puede ser procesado ante un tribunal por una conducta por la que ya fue acusado (pero luego absuelto) ante el Congreso. Ese argumento ya ha sido rechazado por la juez Tanya Chutkan, que preside el caso.

La Corte Suprema ha indicado que decidirá rápidamente si considera el caso, pero no ha dicho qué hará en última instancia.

La semana pasada, Chutkan suspendió el litigio mientras Trump continúa afirmando que está exento de ser procesado. Pero dejó abierta la posibilidad de preservar la fecha actual del juicio si el caso regresa a su tribunal, diciendo que esa fecha y otros plazos se estaban pausando en lugar de cancelarse.

Lo que está en discusión es la afirmación del expresidente de que tiene derecho a inmunidad por acciones que tomó como parte de sus deberes oficiales como presidente. La Corte Suprema ha sostenido que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por acciones relacionadas con sus deberes oficiales. Pero los tribunales nunca antes habían tenido que debatir si esa inmunidad se extiende al proceso penal.

Chutkan dictaminó este mes que los expresidentes “no disfrutan de condiciones especiales en su responsabilidad penal federal”.

Luego, el equipo de Trump apeló ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C., pero el fiscal especial Smith tomó la inusual medida de intentar eludir la corte de apelaciones (el siguiente paso habitual en el proceso) y pedirle a la Corte Suprema que se ocupara del asunto directamente. El equipo de Smith ha dicho que no hay nada en la Constitución, ni en precedentes judiciales, que respalde la idea de que un ex mandatario no puede ser procesado por conducta criminal cometida mientras estuvo en la Casa Blanca.