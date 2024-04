Piden a Supremo rechace inmunidad de Trump en caso de elecciones

Nueva York.- Jack Smith, el abogado especial que procesa al expresidente Donald J. Trump por cargos de conspirar para anular las elecciones de 2020, instó al Tribunal Supremo el lunes a rechazar la afirmación del Sr. Trump de que es inmune a la acusación.

"El deber constitucional del presidente de velar por la fiel ejecución de las leyes no implica un derecho general a violarlas", escribió Smith.

El escrito es la principal alegación del Sr. Smith en el caso, que se debatirá el 25 de abril.

Escribió que la novedad del caso subraya su gravedad.

"La ausencia de enjuiciamientos de ex presidentes hasta este caso no refleja la idea de que los presidentes son inmunes a la responsabilidad penal", escribió Smith. "Por el contrario, subraya la naturaleza sin precedentes de la supuesta conducta del peticionario".

Instó a los jueces a no perder de vista el terreno jurídico básico.

"Un principio básico de nuestro orden constitucional", escribió, "es que ninguna persona está por encima de la ley, incluido el presidente". Y añadió: "La Constitución no otorga a un presidente el poder de conspirar para defraudar a Estados Unidos en la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales, obstruir los procedimientos para hacerlo o privar a los votantes del efecto de sus votos."

Smith instó al tribunal a actuar con rapidez, aunque no se refirió directamente a las elecciones pendientes.

Cuando el Tribunal Supremo dijo en febrero que estudiaría el caso, estableció lo que denominó un calendario acelerado. Pero no fue especialmente rápido, ya que los alegatos orales estaban previstos para unas siete semanas más tarde. Ese retraso supuso una importante victoria parcial para el Sr. Trump, cuyo juicio estaba previsto que comenzara el 4 de marzo.

Incluso si el tribunal actúa con considerable celeridad y falla definitivamente contra Trump en el plazo de un mes, lo más probable es que el juicio no comience hasta al menos el otoño, en plena campaña presidencial. Si el tribunal no se pronuncia hasta finales de junio o devuelve el caso a los tribunales inferiores para que examinen el alcance de la inmunidad, el juicio podría no celebrarse hasta después de las elecciones.

Si Trump se impone en las elecciones, podría ordenar al Departamento de Justicia que retirara los cargos.

Al aceptar conocer el caso, el Tribunal Supremo dijo que decidiría esta cuestión: "Si un ex presidente goza de inmunidad presidencial frente a procesos penales por conductas que supuestamente implican actos oficiales durante su mandato y, en caso afirmativo, en qué medida".

Esa sentencia ha sido objeto de un minucioso escrutinio. Por un lado, parecía excluir de la consideración el argumento del Sr. Trump de que su absolución en su segundo juicio de destitución, por cargos de incitación a la insurrección, bloqueaba cualquier procesamiento por cargos similares. (Cincuenta y siete senadores votaron en su contra, 10 menos de la mayoría de dos tercios necesaria para condenarle).

Por otro lado, parecía dejar abierta la posibilidad de que el tribunal estableciera distinciones -o pidiera a tribunales inferiores que lo hicieran- entre actos oficiales y privados.

Hasta ahora, los tribunales inferiores han rechazado la afirmación del Sr. Trump de que es completamente inmune a la persecución por los actos que tomó como presidente.

"Independientemente de las inmunidades de las que pueda gozar un presidente en ejercicio", escribió la juez Tanya S. Chutkan, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, "Estados Unidos sólo tiene un jefe ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto para salir de la cárcel de por vida".

Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EU para el Circuito del Distrito de Columbia estuvo de acuerdo. "A los efectos de este caso penal, el ex presidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal", escribió el panel en una decisión sin firma. "Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege contra este enjuiciamiento".

En el escrito presentado el lunes, el Sr. Smith se basó en una decisión del Tribunal Supremo de 1974, Estados Unidos contra Nixon, en la que el tribunal dictaminó que el presidente Richard M. Nixon, entonces todavía en el cargo, tuvo que cumplir con una citación judicial que buscaba cintas de sus conversaciones en el Despacho Oval, rechazando sus alegaciones de privilegio ejecutivo.

"Ni la doctrina de la separación de poderes, ni la necesidad de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel, sin más, pueden sostener un privilegio presidencial absoluto e incondicional de inmunidad frente al proceso judicial en todas las circunstancias", escribió el Presidente del Tribunal Supremo Warren E. Burger para un tribunal unánime.

En su propio escrito presentado el mes pasado, los abogados de Trump instaron a los jueces a considerar una decisión diferente que implicaba a Nixon. Ese caso, Nixon contra Fitzgerald, fue presentado por un analista de la Fuerza Aérea que dijo que fue despedido en 1970 en represalia por sus críticas a los sobrecostes. Cuando el Tribunal Supremo actuó, en 1982, Nixon llevaba varios años fuera de la presidencia.

Los jueces fallaron a favor de Nixon por 5 votos a 4. "En vista de la naturaleza especial del cargo y las funciones constitucionales del presidente", escribió el juez Lewis F. Powell Jr. para la mayoría, "creemos apropiado reconocer la inmunidad presidencial absoluta de responsabilidad por daños y perjuicios por actos dentro del 'perímetro exterior' de su responsabilidad oficial".

Ese precedente, escribió el Sr. Smith el lunes, no se aplicaba en los casos penales.

"Este caso tiene que ver con el interés mucho más importante de reivindicar el derecho penal federal en un proceso iniciado por el propio poder ejecutivo", escribió. "Eso no era cierto en Fitzgerald".

El nuevo caso, Trump vs. Estados Unidos, No. 23-939, es sólo uno de los tres relacionados con el Sr. Trump y los cargos en su contra en la agenda del Tribunal Supremo este mandato. El mes pasado, los jueces rechazaron una impugnación de su elegibilidad para ocupar el cargo. Y la próxima semana, el tribunal escuchará los argumentos sobre el alcance de dos de los cargos contra él en el caso de interferencia electoral federal presentado por el Sr. Smith.

En su escrito presentado el lunes, el Sr. Smith escribió que lo que está en juego es enorme.

"La gravedad, el alcance y la naturaleza perjudicial para la democracia de los presuntos delitos son únicos en la historia de Estados Unidos", escribió. "Aparte del ex presidente Nixon, cuyo indulto impidió el enjuiciamiento penal, el peticionario no puede señalar a ningún ex presidente que supuestamente haya participado en una conducta remotamente similar".