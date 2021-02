Pide Trump a republicanos romper con líder en el Senado

Ciudad de México— El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los republicanos a rebelarse contra su líder en el Senado, Mitch McConnell, después de que éste lo considerara "moralmente responsable" de la violencia en el Capitolio el 6 de enero.

"Mitch es un político adusto, hosco y sin sonrisa, y si los senadores republicanos van a seguir con él, no volverán a ganar", dijo Trump en un comunicado.

"Él nunca hará lo que sea necesario o lo que sea correcto para nuestro país. Donde sea necesario y apropiado, apoyaré a los rivales en las primarias que defienden el Hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo y nuestra política de Estados

Unidos Primero. Queremos un liderazgo brillante, fuerte, reflexivo y compasivo", agregó.

"¡Este es un gran momento para el país y no podemos dejar que líderes de tercera dicten nuestro futuro!

El comunicado de Trump llega después de que, en un editorial publicado en The Wall Street Journal, McConnell afirmara que los republicanos votaron para absolver al ex Presidente en su juicio político sólo porque, constitucionalmente, consideró que no se podía condenar a un ex Mandatario.

"No hay duda de que el ex Presidente Trump tiene una responsabilidad moral. Sus partidarios irrumpieron en el Capitolio debido a las desquiciadas falsedades que gritó en el megáfono más grande del mundo. Su comportamiento durante y después del caos también fue inconcebible, desde atacar al vicepresidente Mike Pence durante el motín hasta elogiar a los criminales después de que terminó", escribió McConnell.

"Estaba tan indignado como cualquier otro miembro del Congreso. Pero los senadores hacemos nuestros propios juramentos. Nuestro trabajo no consistía en encontrar alguna forma de infligir un castigo. El primer y fundamental deber del Senado fue proteger la Constitución", agregó.