Pide Trump a juez que bloquee el testimonio de Pence ante un gran jurado

Nueva York.— El ex presidente Donald J. Trump presentó una moción solicitándole a un juez federal que impida que su ex vicepresidente, Mike Pence, testifique ante un gran jurado acerca de temas específicos sobre los que Trump afirma que está protegido por el privilegio ejecutivo, según dio a conocer una persona que está enterado del asunto.

La petición no es sorprendente --- los abogados de Trump en repetidas ocasiones han tratado de aplicar el privilegio ejecutivo para los ex asesores como una manera de bloquear su testimonio ---- sin embargo, esto deja de manifiesto lo mucho que ha intentado el Departamento de Justicia que Pence testifique en la investigación sobre los esfuerzos de Trump para mantenerse en el poder, lo cual podría prolongarse.

La moción sellada fue presentada este viernes, de acuerdo a la persona que está enterado del asunto.

Su existencia fue reportada anteriormente por CNN. Un portavoz de Trump no respondió a la petición que se le hizo para que comentara al respecto.

Recientemente, Pence fue citado para que de su testimonio ante un gran jurado después de las negociaciones que llevaron a cabo su equipo y el Departamento de Justicia sobre su comparecencia, las cuales se estancaron.

Pence es un testigo clave en la investigación, ya que fue la persona a la que Trump presionó en repetidas ocasiones para que impidiera la certificación de la victoria en el Colegio Electoral Joseph R. Biden Jr., en el Congreso.

Trump realizó una campaña de presión pública en varias ocasiones, incluyendo el 6 de enero del 2021, el día en que se llevó a cabo la sesión del Congreso, en la que Pence desempeñó el papel ceremonial como supervisor del acto.

En un mitin cerca de la Casa Blanca y antes de que empezara, Trump presionó públicamente a Pence y luego instruyó a sus simpatizantes a ir al Capitolio a protestar.

La muchedumbre a favor de Trump finalmente irrumpió en el Capitolio, algunos de ellos iban coreando “Hay que colgar a Mike Pence!”.

The New York Times reportó anteriormente que el Departamento de Justicia presentó una medida preventiva que señala que el privilegio ejecutivo no aplica, buscando obtener el testimonio de Pence.

La investigación está siendo encabezada por un fiscal especial, Jack Smith, cuyas medidas agresivas para avanzar en el caso han contrastado con el manejo que ha hecho el Departamento de Justicia en la investigación del 6 de enero.

No se sabe qué tan rápido pueda resolverse este asunto.