Ciudad de México— El Presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a China que quitara los aranceles que impuso a productos agrícolas, en medio de las negociaciones entre ambos países para un tratado comercial.

Esto, señaló, luego de que Estados Unidos pospusiera un incremento arancelario del 10 al 25 por ciento por el progreso con las pláticas.

"Le he pedido a China que elimine de inmediato todos los aranceles de nuestros productos agrícolas (incluidos la carne de res, cerdo, etc.) en función del hecho de que nos estamos moviendo bien con las discusiones de Comercio y no aumenté su segunda tasa de aranceles al 25% el 1 de marzo", aseguró en Twitter.

"Esto es muy importante para nuestros grandes agricultores, ¡y para mí!", agregó.

El incremento arancelario estaba previsto para el 1 de enero, pero luego de conversaciones productivas con el Presidente Xi Jinping, la administración de Trump emitió una extensión de 90 días de ese plazo.

Horas, antes, el Gobierno de Trump describió la presión a China como una de sus prioridades en un informe anual sobre prioridades comerciales.

Trump fue elegido con la promesa de reequilibrar el comercio global en favor de Estados Unidos, después de haber culpado a años de negligencia por vaciar el sector manufacturero y las pérdidas de empleos en el país.

El Presidente se centró en China como el principal culpable de prácticas comerciales desleales, y actualmente el país se encuentran en negociaciones para forjar un acuerdo para poner fin a una guerra comercial de ocho meses con Beijing.