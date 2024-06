Pide NAACP a Biden que detenga las entregas de armas a Israel

Nueva York.- La NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, por sus siglas en inglés), el grupo más antiguo y grande de derechos civiles en el país, le hizo un llamado este jueves al presidente Biden para que “ponga un límite” y deje de enviarle armas a Israel debido al creciente número de muertos en su guerra en Gaza.

En una rara incursión en la política exterior, la influyente organización se agregó a la creciente presión que los líderes afroamericanos han ejercido sobre Biden para que deje de ayudar a la guerra de Israel en Gaza.

Su advertencia ocurre mientras Biden trata de incrementar el débil apoyo de los afroamericanos, un electorado que fue crucial para catapultarlo a la Casa Blanca en el 2020 y que va a necesitar para ganar la reelección en noviembre.

En su declaración, la NAACP le hizo un llamado a Biden para “que ponga un límite y termine de enviar armas y artillería” a Israel y a cualquier país que suministre armas a organizaciones terroristas, incluyendo a Hamas.

El anuncio de la NAACP ocurrió el mismo día en que un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza mató a docenas de personas en un complejo escolar de Naciones Unidas que se había convertido en un albergue para miles de palestinos desplazados.

Aunque no es considerado como el tema que esté ejerciendo más presión en un año electoral, el apoyo de Estados Unidos a la guerra en Gaza se ha convertido en un punto crítico en la comunidad afroamericana, que desde hace tiempo ha sentido empatía con las penurias de los palestinos.

A principios de este año, más de 1 mil pastores afroamericanos que representan a cientos de miles de feligreses en todo el país emitieron una exigencia a Biden para que hiciera un llamado al cese al fuego.

En su comunicado, la NAACP se refirió a los recientes eventos en los que las fuerzas israelíes atacaron un campamento de refugiados en la ciudad de Rafah, una población densamente poblada al sur de Gaza en donde murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños, durante el fin de semana del Día de la Recordación.

El grupo también le hizo un llamado a Hamas para “que regrese los rehenes y abandone las actividades terroristas” y a Israel a “comprometerse a utilizar una estrategia ofensiva que esté alineada con las leyes internacionales y humanitarias”.